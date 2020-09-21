​ASAŞ’a 'İhracatın Metalik Yıldızları’ndan üç ödül birden

21 Eylül 2020

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından yılın başarılı ihracatçılarına verilen İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde ASAŞ, üç ödüle birden layık görüldü. İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’nde 'İhracat Şampiyonları' kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olan ASAŞ, 'Alüminyum Yassı Ürünler' kategorisinde birincilik, 'Alüminyum Çubuk & Profiller' kategorisinde ise ikincilik ödülü aldı. Toplam satışlarının yüzde 54’ünü ihraç eden ASAŞ, 2019 yılında bir önceki yıla göre tonaj olarak ihracatını yüzde 25, dolar cinsinden gelirini ise yüzde 7 arttırdı.

“Hedefimiz ülkemize değer katmak”

Törende konuşan ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, firmalarının bu yıl 30 yaşında olduğunu söyledi. Firmalarının 30 yıllık istikrarlı büyüme trendinin arkasında yenilikleri takip ederek gelecek trendlerini ön görmeye çalışmanın ve teknolojiye yatırım yaparak müşterileri için her zaman en iyisini sunmanın yer aldığını ifade eden Hatiboğlu, şunları kaydetti:

"30 yıllık iş yapma felsefemizi ve tutkumuzu dikkate alarak marka özümüzü 'Hayatın her alanına değer katar' olarak belirledik. Firmamızın ürettiği ürünler dünyada havacılık, enerji, uzay, otomotiv, raylı sistemler, inşaat, ambalaj, beyaz eşya gibi birçok sektörde kullanılıyor. Kalitesi, güvenilirliği, teknolojisi ve üstün nitelikleriyle tercih nedeni olan ürünlerimizi 6 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihraç ediyor, nitelikli ve katma değerli ürün ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Şu anda aktif devam eden 4 tane Avrupa Birliği projesi içinde yer alıyoruz. Uluslararası rekabette öne geçmek ve sürekli gelişen pazarın taleplerini önceden görerek yapılanmak ve katma değerli ürünler ihraç edebilmek için Ar-Ge ve inovasyonun çok önemli olduğuna inanıyoruz. 2015 yılında kurduğumuz ve sektörümüzde bir ilk olan Ar-Ge merkezimiz de bunun bir kanıtı. Bütün bu çalışmaları yürütürken tek hedefimiz ülkemize değer katmak. Bu ödüller de bizi daha iyisini yapmak, ihracatımızı daha da arttırmak adına motive ediyor. Önümüzdeki yıllarda başarı çıtamızı daha da yükseğe taşıyacağız.”