ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: '2024'e damga vurduk'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından şirketin 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Akyol, “30 ürünümüz için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. 7 yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştirdik. 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarımıza teslim ettik. Yerli firmalarımızla birlikte 106 ürünü millileştirdik. Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olduk” ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın 2024'teki üretimleri

ASELSAN'ın üretimleri hakkında bilgi veren Ahmet Akyol, şu bilgileri paylaştı:

“Çelik Kubbe katmanlı hava savunma konseptimizi milletimize tanıttık, paydaşlarımızla birlikte üretim ve geliştirmelere devam ettik. HİSAR Hava Savunma Sistemleri'nin seri üretim faaliyetleri kapsamında yeni bataryalarının teslimatlarına devam ettik.

KORKUT Yakın Hava Savunma Sistemleri'nin seri üretim faaliyetleri kapsamında yeni bataryaları son kullanıcılarımıza sunduk. GÖKDENİZ Hava Savunma Sistemi'nin kullanıldığı ülke sayısını artırdık.

GÜRZ Hibrit Yakın Hava Savunma Sistemimizin seri üretim faaliyetlerine yönelik çalışmalara başladık. Türkiye'nin kritik tesislerine İHTAR Dron Önleme Sistemleri'nin kurulumuna devam ettik.

Donanmamıza teslim edilen TCG İSTANBUL, TCG DERYA gemilerini, yarı ömür modernizasyonu yapılan TCG ORUÇREİS gemisini, ilk seyrine çıkan TCG AKHİSAR'ı ASELSAN teknolojileriyle donattık. Akıncı, Aksungur, TB2, Anka gibi oyun değiştirici SİHA'larımızı elektro-optik, haberleşme, elektronik harp, güdümlü mühimmat ve seyrüsefer sistemlerimizle donattık.

ASELSAN'ın aviyonik sistemiyle uçan GÖKBEY helikopterlerini jandarmamıza teslim edildi. Modernize ettiğimiz M60T tanklarını ve ZMA'ları ordumuz envanterine katmaya devam ettik. TÜRKSAT 6A uydumuz, ASELSAN'ın geliştirdiği Ku-Bant ve X-Bant LOCUS haberleşme görev yükleri ile görevine başladı."

Envantere ilk defa giren ürünler

Akyol, 2024 yılında envantere ilk defa giren ürünlerle ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

"SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemimizi kahraman ordumuza ilk defa teslim ettik. İlk Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ALP 300-G'yi ordumuz envanterine kazandırdık. MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı, donanmamız envanterine giren ilk SİDA oldu. ALBATROS-S Sürü İDA ve ALBATROS Kamikaze İDA, donanmamızın envanterine girdi. Türkiye'nin oyun değiştirici ufuk ötesi sonarı DÜFAS'ı mavi vatana kazandırdık. TCG SAKARYA denizaltımıza entegre ettiğimiz FERSAH ailemize ait 6 farklı SONAR envantere girdi. AREAS 2-NC ve ARES 2-N/NGE Deniz Elektronik Harp Sistemlerinin ilk teslimatlarını yaptık. PUHU 3-LT Elektronik Harp Sistemlerimizi kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Elektronik Harp Podumuz ANTIDOT 3-U'nun ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

“Listede beş basamak birden yükseldik"

Akyol, Defense News Top 100 listesinde beş başamak yükselerek 42'nci sıraya yerleştiklerini de şöyle anlattı:

“Defense News Top 100 listesinde beş basamak birden yükselerek 42'nci sıraya yerleştik. Uluslararası açılım stratejimiz ve kullanıcılara yerelde destek verme vizyonumuz kapsamında 6 yeni ülkede daha yapılanmamızı tamamladık. Bu yıl 7 yeni ülke ile ihracat sözleşmesi imzalayarak, ihracat yaptığımız ülke sayısını 92'ye çıkardık. 30 ürünümüz için ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladık. Örneğin bu yıl üretimine başladığımız alanında en iyi performanslı kameramız ASELFLIR-500 için 14 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Hem doğrudan ihracatımızı hem de platform üreticileri üzerinden gerçekleştirdiğimiz dolaylı ihracatı yüzde 50'den fazla artırdık" dedi.

“Kurumsal yönetim derecelendirme notu zirveye ulaştı”

ASELSAN'ın kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,49 ile tarihi zirveye ulaştığını belirten Ahmet Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Borsa İstanbul piyasa değeri sıralamasına göre geçen yıl 7'nci olduğumuz listede bu yıl 6'ncı sıraya yükseldik. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuz, 9,49 ile tarihi zirveye ulaştı. AR-GE ve seri üretim kapasitemizi artırmaya yönelik 400 milyon doları aşan yeni yatırımlara başladık.

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması'nda Ar-Ge projeleri sayısında ilk sıraya yerleştik. Yeni girişimcilik destek programımız çerçevesinde 8 dış girişimi ve 1 iç girişimi destek kapsamına aldık. Yurt dışındaki mühendislerimizin geri dönüşü için uyguladığımız Next Big Move to Türkiye programına başvurular geçen yıla göre 4 kat arttı.

Bini aşkın çalışanımızın lisansüstü eğitim aldığı ASELSAN Akademi'nin iş birliği yaptığı üniversiteler arasına Hacettepe Üniversitesi de katıldı. 'a Yetenek' aday mühendislik programımızı üniversite 3'üncü sınıf öğrencilerini dahil edecek şekilde genişlettik. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi. CDP'de su yönetiminde 'lider' seviyesinde puan aldık.

Capital dergisinin En Büyük 500 Özel Şirket Araştırması sonuçlarına göre savunma sektörünün lider şirketi olduk. TİM-İnovaLİG inovasyon kaynakları kategorisi birincilik ödülünü aldık. ASELSAN, Universum araştırmasında kendi alanında 10'uncu kez 'En Çekici İşveren' seçildi."