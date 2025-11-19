Aselsan'dan dev anlaşma: İmzalar atıldı

ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Aviyonik Sistemlerin teminine yönelik yeni bir anlaşma yapıldı.

KAP bildirimi yapıldı

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bildiride, "ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Aviyonik Sistemlerin tedariği kapsamında toplam tutarı 101.760.000 ABD Doları olan sözleşme imzalanmıştır" ifadesi paylaşıldı.