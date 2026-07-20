ASML trilyon dolarlık şirketler kulübüne yaklaşıyor

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ASML hisselerindeki yüzde 60’lık yükseliş, Hollandalı çip ekipmanı üreticisinin piyasa değerini yaklaşık 700 milyar dolara taşıdı. Şirketin 1 trilyon dolarlık değere ulaşması için hisse fiyatının yaklaşık 2 bin 600 dolara çıkması gerekiyor.

Avrupa’nın en değerli halka açık şirketi olan ASML, gelişmiş yapay zekâ çiplerinin üretiminde kullanılan litografi makinelerindeki üstünlüğüyle ayrışıyor. Veri merkezi yatırımlarının hızlanması, şirketin sipariş görünümünü ve üretim kapasitesini yeniden piyasanın merkezine yerleştirdi.

Hissede 2 bin 600 dolar hesabı

ASML’nin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması, Avrupa sermaye piyasaları açısından yeni bir eşik anlamına gelecek. Bölgede daha önce hiçbir halka açık şirket bu değere ulaşamadı.

Mevcut hisse sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre şirketin paylarının yaklaşık 2 bin 600 dolara yükselmesi gerekiyor. Yaklaşık 700 milyar dolarlık mevcut değer dikkate alındığında ASML’nin önünde 300 milyar dolara yakın bir mesafe bulunuyor.

Hissedeki yükselişi yalnızca şirketin son bilançosu desteklemiyor. Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi harcamaları, Nvidia tarafından tasarlanan çiplerin üretimi ve bellek kapasitesindeki artış da ASML makinelerine yönelik talebi büyütüyor.

2027 kapasitesi neredeyse doldu

ASML, en gelişmiş çiplerin üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole litografi sistemlerinin tek üreticisi konumunda bulunuyor. EUV olarak adlandırılan makineler, gelişmiş işlemci ve bellek çiplerinin devrelerini nanometre ölçeğinde oluşturuyor.

Şirketin 2027 yılı için artırmayı planladığı EUV kapasitesinin neredeyse tamamı şimdiden müşterilere ayrılmış durumda. Güçlü sipariş görünümü, yapay zekâ yatırımlarının henüz üretim zincirinin başındaki şirketlere yansımaya devam ettiğini gösteriyor.

ASML, 2026’da yaklaşık 65 olarak planlanan düşük açıklıklı EUV kapasitesini 2027’de yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Aynı dönemde yaklaşık 130 olan DUV immersion kapasitesinde de yüzde 30’luk genişleme planlanıyor.

Şirket, 2028 yılında kapasiteyi bir kez daha yüzde 30 artırma imkânını araştırıyor. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi yalnızca ASML’ye değil, binlerce parçanın üretimini üstlenen tedarikçilerin de aynı hızda büyümesine bağlı olacak.

İkinci çeyrekte tahminler aşıldı

ASML’nin ikinci çeyrek net satışları 9 milyar 326 milyon euroya yükseldi. Şirketin net kârı 2 milyar 918 milyon euro, brüt kâr marjı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri satışların yaklaşık 8 milyar 800 milyon euro, net kârın ise 2 milyar 620 milyon euro düzeyinde kalması yönündeydi. Beklentilerin üzerindeki sonuçlar, şirket hisselerinin bilanço sonrasında yükselmesini sağladı.

ASML ikinci çeyrekte 86 yeni ve 5 ikinci el litografi sistemi sattı. Kurulu sistemlerden sağlanan servis ve güncelleme gelirleri de 2 milyar 762 milyon euroya ulaştı.

Şirket, güçlü sipariş akışının ardından 2026 gelir tahminini 43 milyar ile 45 milyar euro aralığına yükseltti. Önceki tahmin 36 milyar ile 40 milyar euro arasında bulunuyordu.

Yüksek değerleme riski büyütüyor

ASML hisseleri 2027 yılı için beklenen kârın yaklaşık 38 katı seviyesinde işlem görüyor. Bu oran, birçok küresel çip üreticisinin değerleme çarpanının üzerinde bulunuyor.

Yüksek çarpan, yapay zekâ yatırımlarındaki güçlü büyümenin birkaç yıl daha sürmesini gerektiriyor. Veri merkezi harcamalarının yavaşlaması veya müşterilerin fabrika yatırımlarını ertelemesi, hisse üzerindeki fiyat baskısını artırabilir.

Üretim planının uygulanması da şirketin karşılaştığı başlıca riskler arasında yer alıyor. ASML’nin yanı sıra TSMC, Samsung ve diğer çip üreticilerinin yeni tesislerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

Çin’e yönelik ihracat kısıtlamaları ise ayrı bir belirsizlik oluşturuyor. ASML, Çin’e EUV sistemleri ile en gelişmiş DUV makinelerini satamıyor. Çinli müşterilerin 2026 satışlarındaki payının yaklaşık yüzde 20 olması bekleniyor.

İki kritik tarih izlenecek

ASML, üçüncü çeyrekte 11 milyar ile 12 milyar euro arasında net satış bekliyor. Şirketin aynı döneme ilişkin brüt kâr marjı tahmini yüzde 55 ile yüzde 57 arasında bulunuyor.

Üçüncü çeyrek sonuçları, kapasite artışının gelirlere hangi hızda yansıdığını gösterecek. Yatırımcılar özellikle kurulu sistem gelirlerini, EUV teslimatlarını ve 2027 sipariş görünümünü izleyecek.

Şirketin uzun vadeli büyüme planları açısından diğer önemli tarih 10 Haziran 2027 olacak. ASML, Sermaye Piyasaları Günü’nde uzun vadeli satış, kapasite ve kârlılık beklentilerini güncelleyecek.

1 trilyon dolarlık değer için yapay zekâ harcamalarının sürmesi, kapasite yatırımlarının zamanında tamamlanması ve yüksek değerlemenin finansal sonuçlarla desteklenmesi gerekecek.