ASO Başkanı Seyit Ardıç: Artık yazılımsız sanayi olmaz

BTK Konferans Sa­lonu’nda gerçekleşen zirvede yazılım sektörü tüm yönleriyle ele alındı. Zirvenin açılış konuş­masını yapan ASO Başkanı Se­yit Ardıç, sanayide rekabetin, gi­derek makineye yatırım yapan ile koda, veriye ve ürüne yatırım yapan arasındaki farkla belir­lendiğini vurgulayarak, “Sana­yisiz kalkınma olmaz, ama ar­tık yazılımsız sanayi de olmaz” dedi.

Başkan Ardıç, şunları kay­detti: “Üretim zincirinin her aşaması dijitalleşiyor, karanlık fabrikalar yaygınlaşıyor, robo­tik teknolojiler emeğin niteliği­ni kökten değiştiriyor, akıllı üre­tim sistemleriyle sanayide yeni bir paradigma inşa ediliyor.”

İş birliği fırsatlarını kaçırmayalım

Fatih Dönmez de, Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında ba­zı tematik konuların belirlendi­ğini anımsattı. Dönmez, şunları kaydetti: "Gerek donanım gerek yazılımda milyar dolarlık yatı­rım yapılıyor. AB ülkeleri tek ba­şına ABD ile rekabet edemeye­ceğini anladığı için birlik olarak fonlar arıyor. Türkiye olarak bi­zim de bu tip iş birliği fırsatla­rını kaçırmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ulaştır­ma ve Altyapı Bakan Yardımcı­sı Ömer Fatih Sayan ise "Doğru adımları atmaya devam ettiği­miz sürece, hiç şüphesiz Türki­ye'nin yeni kalkınma lokomo­tiflerinden biri yazılım sanayisi olacak. Bu yolculuk ancak bir­likte yüründüğünde güçlü bir sonuç doğuracaktır" dedi.

Ankara, yüksek teknoloji merkezi haline geldi

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dünyanın artık veriyle beslenen, yazılımla yönetilen bir ekosistemde ilerlediğini, Ankara'nın da savunma sanayisinin, yüksek teknolojinin, yazılım girişimlerinin, teknoparkların, AR-GE merkezlerinin yoğunlaştığı merkez haline geldiğini söyledi. ASO 35 No'lu Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar da, BTK Akademi ile işbirliği içinde hem öğrencilere hem de eğitimcilere yapay zeka alanında eğitim verdiklerini anlattı. Açılış konuşmalarından sonra, yazılım ve haberleşme alanında çalışma yürüten firmalara da ödülleri verildi.