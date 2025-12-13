ASO Başkanı Seyit Ardıç: Artık yazılımsız sanayi olmaz
Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenlediği “Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi”, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.
BTK Konferans Salonu’nda gerçekleşen zirvede yazılım sektörü tüm yönleriyle ele alındı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayide rekabetin, giderek makineye yatırım yapan ile koda, veriye ve ürüne yatırım yapan arasındaki farkla belirlendiğini vurgulayarak, “Sanayisiz kalkınma olmaz, ama artık yazılımsız sanayi de olmaz” dedi.
Başkan Ardıç, şunları kaydetti: “Üretim zincirinin her aşaması dijitalleşiyor, karanlık fabrikalar yaygınlaşıyor, robotik teknolojiler emeğin niteliğini kökten değiştiriyor, akıllı üretim sistemleriyle sanayide yeni bir paradigma inşa ediliyor.”
İş birliği fırsatlarını kaçırmayalım
Fatih Dönmez de, Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında bazı tematik konuların belirlendiğini anımsattı. Dönmez, şunları kaydetti: "Gerek donanım gerek yazılımda milyar dolarlık yatırım yapılıyor. AB ülkeleri tek başına ABD ile rekabet edemeyeceğini anladığı için birlik olarak fonlar arıyor. Türkiye olarak bizim de bu tip iş birliği fırsatlarını kaçırmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise "Doğru adımları atmaya devam ettiğimiz sürece, hiç şüphesiz Türkiye'nin yeni kalkınma lokomotiflerinden biri yazılım sanayisi olacak. Bu yolculuk ancak birlikte yüründüğünde güçlü bir sonuç doğuracaktır" dedi.
Ankara, yüksek teknoloji merkezi haline geldi
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dünyanın artık veriyle beslenen, yazılımla yönetilen bir ekosistemde ilerlediğini, Ankara'nın da savunma sanayisinin, yüksek teknolojinin, yazılım girişimlerinin, teknoparkların, AR-GE merkezlerinin yoğunlaştığı merkez haline geldiğini söyledi. ASO 35 No'lu Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar da, BTK Akademi ile işbirliği içinde hem öğrencilere hem de eğitimcilere yapay zeka alanında eğitim verdiklerini anlattı. Açılış konuşmalarından sonra, yazılım ve haberleşme alanında çalışma yürüten firmalara da ödülleri verildi.