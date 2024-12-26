ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ayakta kalabilmemiz için uygun faizli kredi şart
ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2025’te sanayinin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini koruyabilmesi için atılması gereken acil adımlar olduğunu vurguladı. Likiditeye ulaşmanın güçlüğüne dikkat çeken Ardıç, “Uygun faizli kredilerin devreye alınması, üretimin devamlılığı için şart" dedi.
Nagihan KALSIN
Ankara Sanayi Odası (ASO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda güncel ekonomik gelişmeler, 2024 değerlendirmesi ve sanayicilerin yeni yıla ilişkin beklentileri ele alındı.
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, 2025’te sanayinin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini koruyabilmesi için acil atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi. Ardıç, likiditeye ulaşmada yaşanılan sorunların çözümüne ilişkin KOBİ’ler başta olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredilerin devreye alınması gerektiğine dikkat çekti.
"Uygun faizlerin devreye alınması üretimin devamlılığı, yani ayakta kalabilmemiz için şarttır" diyen Ardıç, şöyle devam etti: “Hükümetimizin, biz sanayicilerin bu acil beklentisine kayıtsız kalmayacağına ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini korumak adına gerekli adımları atacağına inanıyorum."
Küresel risk algısı yüksek olmaya devam edecek
Öte yandan enflasyonla mücadelede para politikasının yanında maliye politikasının daha güçlü olması gerektiğine de değinen Ardıç, “Kamuda tasarrufun genişlediği, etkin olmayan harcamaların azaltıldığı bir maliye politikası kamuoyunda enflasyonla mücadeleye olan inancı kuvvetlendirecektir" dedi.
Küresel bazda risk algısının yüksek olduğu bir yılın geride kaldığını söyleyen Başkan Ardıç, mevcut gösterge ve beklentilerin, bu risklerin 2025 yılında da devam edeceğine işaret ettiğini belirti. Gelişmiş ekonomilerin artan borç yükü, yaşlanan nüfus ile yetersiz ve eskimiş altyapı gibi uzun vadeli yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatan Ardıç, “Bu sorunlara çözüm için yapılan politika tercihleri, bu ekonomilerdeki uzun vadeli büyüme hızını belirleyecektir” ifadelerini kullandı.
Değişimi ıskalarsak geri dönüşü yok
Dünyanın hızla değişip, dönüştüğünü ve buna mutlaka uyum sağlanması gerektiğinin altını çizen ASO Başkanı Ardıç, şunları kaydetti:
“Yeni yıla girerken ülkemizin, dijitalleşmeye, iklim değişikliğine, küresel değişimlere hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Değişimi ıskalarsak geri dönüşü yok.
Bu çerçevede Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na geçiş dönemi 1 Ekim 2023’te başladı ve mali yükümlülüklerin doğacağı asıl uygulama 1 Ocak 2026’da aşamalı olarak yürürlüğe girecek. Yani sadece bir yılımız kaldı. 2025, biz sanayiciler için bu dönüşüme uyum sağlama noktasında da çok kritik bir yıl olacak. Devlet, özel sektör ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortak akılla hareket edip, hızla yol almalıyız.”
ABD’de yeniden başkan seçilen Trump’ın uygulamaya koymayı planladığı tarife ve gümrük vergilerinin, ekonomik entegrasyonu tersine çevireceğini, yeni şoklara karşı korunmayı ve küresel zorluklarla mücadele etmek için iş birliğini zayıflatacağını söyleyen ASO Başkanı Ardıç, “Küresel ekonomilerde; korumacı politikalar, ticaret yollarında ve tedarik zincirlerinde tıkanıklıklar, küresel borç yükünün artması, karbondan arındırma etkileri büyümeyi yavaşlatacaktır” diye konuştu.
Başkan Ardıç, OECD'nin Aralık ayında yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3.2, 2025 ve 2026'da yüzde 3.3 olacağı tahmin edildiğini, euro bölgesinin üç büyük ekonomisi Almanya, Fransa ve İtalya için 2025 yılı büyüme tahminlerinin de düşürüldüğüne dikkat çekerek, “Muhtemelen şiddetlenecek küresel ticaret savaşları, ithal girdi ve üretim maliyetlerini artıracaktır. Tarife artışlarının etkilediği ürünlerin ve sektörlerin kapsamının genişlemesi halinde, ülkemizin dış ticaret göstergelerinin korozyona uğraması olasılık dâhilindedir” ifadelerini kullandı.
Meclis Toplantısı’nda ASO’nun 2024 Yılı Faaliyet Raporu, 2025 Yılı Çalışma Programı ve 2025 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
2025, hem umut hem de dikkat yılı
Merkez Bankası’nın hedef enflasyona yakınsamasıyla başlayacak faiz indirim döngüsünün makroekonomide istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olacağını belirten ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Enflasyonla mücadelede para politikasının yanında maliye politikasının desteği de daha güçlü olmalıdır.
Kamuda tasarrufun genişlediği, etkin olmayan harcamaların azaltıldığı bir maliye politikası kamuoyunda enflasyonla mücadeleye olan inancı kuvvetlendirecektir. Bu durum da hem enflasyonun hem de faizlerin düşüşünü hızlandıracaktır. Bu bağlamda 2025 hem umut hem de dikkat yılıdır demek yerinde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.