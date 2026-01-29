ASO Başkanı Seyit Ardıç: Sanayiye özel kredi paketleri oluşturulmalı

(ASO) Başkanı Seyit Ar­dıç, ASO’nun, ocak ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. Or­ganize Sanayi Bölgesi (OSB) mü­teşebbis heyet müşterek toplan­tısında ekonomiye ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülkelerin artık serbest ticaretin avantajlarını değil, te­darik güvenliğini, maliyet opti­mizasyonunu, stratejik bağım­sızlığı önceliklendirdiğinin altı­nı çizen Seyit Ardıç, bu durumun sanayi politikalarını ve küresel ticareti alıcı olarak dönüştürdü­ğünü dile getirdi.

Ardıç, ülke sanayicisi ve ih­racatçısına verilecek destekle­rin önemine değinerek, bu kap­samda KOBİ’ler için sabit faizli uzun vadeli üretim kredileri pa­ketinin oluşturulması gerektiği­ni vurguladı. Risk paylaşım mo­deliyle, özel sektör tahvil ihraç­larının desteklenmesinin acilen gündeme alınması gerektiğini aktaran Ardıç, “Hazine ve Ma­liye Bakanlığı koordinasyonun­da, Kredi Garanti Fonu’nun üst limitleri, imalat sanayisine yö­nelik artırılmalıdır. Türkiye Kal­kınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank, orta ve uzun vadeli sanayi finansmanı için özel kre­di paketleri oluşturmalıdır” ifa­desini kullandı.

“Sanayicinin vize alamaması ihracatı aşağıya çekiyor”

Sanayicilerin yeşil pasaport alabilmelerine yönelik düzenle­menin gündeme alınmamasını değerlendiren Ardıç, “Vize sü­reçlerindeki belirsizlikler ve ge­cikmeler ise doğrudan rekabet gücümüzü zayıflatmakta, ihra­cat performansımızı aşağı çek­mektedir. Bu nedenle mevcut uygulamada olan ihracat perfor­mansının yanı sıra, istihdam dü­zeyi, sanayi sicil kaydı ve kapasi­te raporu gibi somut göstergeler de yeşil pasaport verilmesinde esas alınmalıdır. Düzenleme­nin gecikmeden gündeme alın­masını ve tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle desteklemesini bekliyoruz. Çünkü mesele sana­yicinin yeşil pasaportu değil, ül­kemizin üretim gücü, istihdam kapasitesi ve sürdürülebilir kal­kınma hedefleridir” diye konuş­tu.

“Birleşme modellerine yönelik vergisel kolaylıklar hayata geçirilmeli”

Sanayi ve hizmet sektörlerin­de faaliyet gösteren 3 milyon 713 bin 737 işletmenin yüzde 99,7’si­nin KOBİ’lerden, bunların da yaklaşık yüzde 91’inin 10’dan az çalışanı olan mikro ölçekli fir­malardan oluştuğunu belirten Ardıç, yeterli büyüklük yakala­namadığında sanayicinin stra­tejik işbirlikleri, güvenli iş bağ­lantıları, değer zincirine katılma gibi yapısal taşları döşemekte zorlandığını aktardı.

Ardıç, şirket birleşmelerinin ise stratejik bağımsızlığın temel taşı olarak ele alınması gerekti­ğini ifade ederek, “Bu doğrultu­da, firmaların kapasite büyüt­mesini teşvik eden kümelenme ve birleşme modellerine yöne­lik vergisel kolaylıklar, ölçeklen­dirme kredileri ve ortak AR-GE platformları için kamu-özel iş­birliği mekanizmalarını acilen hayata geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Oda olarak büyük gayretle ça­lışmaya devam ettiklerini vurgu­layan Ardıç, 3 ay için “ASO An­kara AR-GE Merkezleri Platfor­mu”nu kuracaklarını da bildirdi.

Ardıç, Türkiye’nin teknolo­ji üretim üssünün Ankara oldu­ğuna dikkati çekerek, başkentin AR-GE’yi yenilikçiliğe, yenilik­çiliği de ihracata ve yüksek kat­ma değere dönüştüren güçlü bir ekosistemi olduğunu kaydetti.

Emek yoğun sektörlerde istihdam desteği şart

Merkez Bankasının son faiz indiriminin, enflasyonla mücadelede belirli bir mesafe alındığını ve ekonomi politikalarında daha dengeli bir döneme geçilmek istendiğini gösterdiğini ancak bu indirimin sanayicinin krediye erişimini henüz kolaylaştırmadığını bildiren Seyit Ardıç, özellikle mobilya, tekstil, hazır giyim gibi emek yoğun alanlarda firmaların artan işçilik ve enerji maliyetleriyle mücadele ettiğine dikkati çekti.

Ardıç, enflasyonla mücadele politikasının, istihdamı koruyan ve üretim kapasitesini zayıflatmayan bir zeminde yürütülmesinin önemine işaret ederek, “Emek yoğun sektörlerde, istihdamı ve ihracatı koruma şartıyla geçici bir istihdam maliyeti desteği sağlanmalıdır. Ayrıca, sanayi firmalarına yönelik kredi limitleri de yeniden ele alınmalıdır. Kalıcı ve sürdürülebilir istikrarın temel koşulu, ölçek ekonomilerinin güçlendirilmesi ve toplam faktör verimliliğinin kalıcı biçimde artırılmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.