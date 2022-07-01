İstihdam hizmetlerinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması, yerelleştirilmesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) üyelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personele ulaşmasını sağlamak amacıyla ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalanan protokol kapsamında ASO’da İŞKUR hizmet noktası kuruldu.

Konuya ilişkin bilgi veren Nurettin Özdebir, İŞKUR ile bugüne kadar çeşitli projelere imza attıklarını söyledi. İŞKUR'un ASO 1. OSB'deki hizmet noktasının bölgeye çok önemle katkı sağladığını belirten Özdebir, şunları kaydetti: “Sanayicimizin en büyük sorunlarından biri nitelikli insan kaynağı bulamamak. Bu konuda ülkemiz son yıllarda çok önemli mesafeler kat etti ancak almamız gereken hala çok yol var. Bu konuda ASO olarak biz de çok sayıda proje üretiyoruz. Türkiye'ye örnek model olan bu projelerle mesleki eğitimin algısını değiştirdiğimize inanıyorum ancak bu alandaki açığımıza rağmen bazen de arz ile talebin buluşması noktasında sorunlar olabiliyor. İŞKUR bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Biz de ASO'da vereceğimiz bu hizmetle iş arayanlar ile işverenin bulaşabilmesini kolaylaştıracağız. Hem çalışanlarımız hem işverenlerimiz hızlı bir hizmeti artık ASO'dan alabilecek. Bu konudaki iş birliği için İŞKUR Ankara Müdürü'müze ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

ASO ile geçmişten bu yana çok uyumlu işbirlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay ise, bu projeyle sanayiciye daha hızlı hizmet imkanı sunabileceklerini vurguladı.