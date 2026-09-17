ASO'nun teknoloji ve yeşil dönüşüm projeleri Erdoğan'a sunuldu

Odadan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan'dan oluşan heyeti kabul etti.

Kabulde Ardıç, ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve Türkiye'nin ilk Sıfır Atık OSB projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz etti.

Sanayicilerin beklenti ve önerilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Başkan Ardıç, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması önerisinde bulundu.

Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi arasında yaptığı kabulden büyük onur duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin üretimine, istihdamına, teknoloji kapasitesine ve ihracatına en yüksek katkıyı sunmak amacıyla yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ankara sanayisinin ülkemizin kalkınmasındaki rolünü daha da güçlendirecek projelerimizi ve sanayicilerimizin beklentilerini arz ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyaya örnek olan Sıfır Atık Hareketi'ni sanayinin merkezine taşımak üzere Türkiye'nin ilk Sıfır Atık OSB'sini kurmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Ardıç, söz konusu projeyle yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda bir fabrikanın firesinin, atık ısısının ve suyunun başka bir fabrikanın üretim girdisine dönüşeceğini belirtti.

ASO Başkanı Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirici politikaları ve kararlı desteğiyle sanayicilerin yaşadığı zorlukların aşılacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim ve ihracatımızın yeniden güç kazanması, ekonomimizin dayanıklılığını artıracak ve devletimizi daha da güçlü kılacaktır. Ankara Sanayi Odası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda daha fazla üretmek, yatırım yapmak, istihdam sağlamak ve ihracatımızı büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli değerlendirmeleri için Cumhurbaşkanımıza en derin saygı ve şükranlarımı arz ediyorum."