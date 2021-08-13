Assan Hanil'de Ar-Ge Direktörlüğüne Talip Usta getirildi
Assan Hanil’de gerçekleştirilen görev değişimi ile Ar-Ge Bölümü Direktörlüğü görevine 3 yıl boyunca şirketin İş Geliştirme Müdürlüğüne Talip Usta getirildi.
Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil’de yapılan görev değişimi ile Ar-Ge Bölümü Direktörlüğü görevine Talip Usta getirildi.
Kariyeri boyunca başta Tofaş olmak üzere sektörün önde gelen paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil’e adım attı. 3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin Ar-Ge Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek.
Assan Hanil kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.