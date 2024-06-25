 Atalay: Fonların cazibesi arttıkça BES’e ilgi katlandı

Esin ÇETİNEL

2024 yılında BES ve yatırım fonları yatırımcıların adeta gözbebeği ha­line geldi. Yüksek getirileri nede­niyle bugüne kadar fonlarla tanışmayan kesimlerin ilgisi arttı.

Çoğu yatırım fonunu yılbaşından bu yana yüzde 50’nin üzerinde getiri sağ­larken BES fonlarında da getiriler buna paralel oldu.

BES fonlarındaki bu yüksek getirile­rin bireysel emeklilik sistemine olan il­giyi önemli oranda artırdığını ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdü­rü Murat Atalay, “Kişilerin BES’e yönel­mesinde etkili olan unsurlardan biri de, emeklilik yatırım fonlarının sağladı­ğı yüksek getiri oranları. Bu bir yatırım aracı olarak BES’in ön plana çıkmasını mümkün kılıyor. Yüksek getiriler, mev­cut BES katılımcılarının sistemdeki de­vamlılığı açısından kritik olduğu kadar henüz sisteme dahil olmamış kişilerin BES kapsamında birikim yapmaları için de önemli bir motivasyon unsuru” diyor.

"2024'te mevzuatlar yenilenecek, büyüme geçen yılı yakalayacak"

Hayat sigortası alanında ise geçtiği­miz yıllarda tanık olduğumuz Covid 19 gibi global salgın ve doğal afet gibi öngö­rülemeyen risklerin hem kredi bağlantılı ve bağımsız hayat sigortası ürünleri hem de birikim özelliği olan ürünlere ilgiyi artırdığına dikkat çeken Atalay, 2024 yı­lının aynı zamanda birçok mevzuatsal yeniliğin hayata geçeceği ve pratikte de­neyimleneceği bir yıl olacağını hatırlattı. Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin mevcutta sistemde bulunan katılımcıların tutundurulmasına yöne­lik önemli katkı sağlayacağını düşündü­ğümüz ‘Kısmi Çıkış” için çok az bir va­kit kaldı. Diğer bir yenilik olan BES bi­rikimlerinin banka kredilerine teminat olarak gösterilebilmesi düzenlemesi ise yürürlüğe girdi. Bu reformları şirketle­rin müşterilerine sunması sistemin da­ha net ve açık şekilde akıllarda yer alma­sına destek olacaktır. Yılsonunda hem bireysel emeklilik hem de hayat sigor­taları branşlarında en az geçtiğimiz se­nenin büyüme oranlarına ulaşılacağını öngörüyoruz.”

BES fonlarının büyüklüğü 1 yılda %112,7 artış gösterdi

Bu olumlu ortamın Anadolu Hayat Emeklilik’in (AHE) büyümesine de des­tek sağladığını ifade eden Atalay, yılın ilk beş ayındaki gerçekleşmelere ilişkin ra­kamsal verileri paylaştı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Mü­dürü Murat Atalay, “31 Mayıs verilerine göre, 2024 yılında gönüllü BES ve oto­matik katılım toplamındaki katılımcı sayımız yılbaşına göre yüzde 1,7 artarak 2,9 milyonu aştı. Son bir yılda katılımcı sayımız yüzde 13,1 artış gösterdi. Dev­let katkısı dâhil fon büyüklüğü tutarımız yılbaşına göre yüzde 31 büyüyerek 175,6 milyar TL’ye ulaştı.

Geçen yılın aynı dö­nemine göre, fon büyüklüğümüz yüz­de 112,7 artış gösterdi. Hayat sigortası branşında ise 30 Nisan verilerine göre, toplam prim üretimimiz geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 67,2 artarak 3,3 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk 5 aylık dö­neminde BES ve hayat sigortası branşla­rında geldiğimiz noktadan memnunuz” ifadelerini kullandı.

BES müşterisi 'hisse' dedi

Murat Atalay, ilk 5 ayda emeklilik yatırım fonlarında en fazla nakit girişinin hisse senedi ağırlıklı fonlar ve kıymetli madenler olduğunu belirtti. Atalay, 2024'ün başından itibaren en yüksek getiri sağlayan AHE’nin kurucusu olduğu 5 fonda da benzer bir dağılım olduğunu söyleyerek, “En yüksek getiri sağlayan fonlarımız yerli hisse senetlerine yatırım yapan fonlar" dedi.

ROBO’nun getirisi 10 puan yüksek

Bireysel Emeklilik fon robotu FonMatik ROBO’ya 31 Mayıs 2024 itibarıyla fon dağılım değişiklik hakkını devreden müşterileri sayısının 97 bini aştığını söyleyen Murat Atalay, “FonMatik ROBO tarafından yönetilen portföy büyüklüğü 14,5 milyar TL’ye ulaştı. Ve gönüllü BES toplam fon büyüklüğündeki payı %10,1 seviyesine çıktı. Yani her 100 TL’nin 10,1 TL’sini FonMatik ROBO yönetiyor. Bu asistan fon robotlarının ortaya koyduğu performans müşteriler nezdinde memnuniyet yaratıyor. Örneğin 31.05.2023 – 31.05.2024 dönemine ait verilerde, katılımcılarımızın sektörün genel fon getirisine nazaran, tabii risk profili bazında değişmekle birlikte, yaklaşık 10 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz.”

Hedef 1,5 milyon katılımcıya ulaşmak

Anadolu Hayat Emeklilik olarak 2024 yılında gönüllü BES katılımcı sayısında 1,5 milyon katılımcıya ulaşan ilk şirket olmayı hedeflediklerini de ifade eden Atalay, “Bugün toplam 5 milyon müşterimize 10 farklı bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürününü dijital kanalları üzerinden satışını yapıyoruz. 3 Haziran’da hayata geçen temlik uygulaması yılın üçüncü çeyreğinde devreye girecek kısmi çıkış uygulamalarıyla birlikte sistemdeki devamlılık oranları artacak ve bu da sistemin büyümesine pozitif yansıyacaktır.

Fon büyüklüğü tarafında ise 2024 yılsonunda, 2023 yılında ulaştığımız yüzde 77’lik artış oranının da fevkinde bir büyüme oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz” diyor. 2024 yılında AHE’nin bir diğer odak noktası da müşteri deneyimi ve dijitalleşme odaklı büyüme stratejisini sürdürmek. Şirket olarak ürün ve hizmetlere ilişkin hemen her işlemin istendiğinde dijital kanallar üzerinden yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Atalay, “Bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerimizin herkes için erişilebilir ve eşit kılma prensibi ile çalışıyoruz.

Örneğin sesli yönlendirmelerle görme engelli bireylerin işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlayan çözümler sunan BlindLook ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, Haziran itibarıyla hayata geçen alacağın devri uygulamasında birikimlerin değerlendirileceği AHE Alacağın Devri Fonu’nu halka arz ettik. Ek olarak bu sene, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, borçlanma araçları ve yatırım fonlarına yatırım yapan AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu’nu kurduk” dedi.