ATB Başkanı Şahin Bilgiç: 2025, tarımda dayanıklılığın test edildiği yıl oldu
ATB Başkanı Şahin Bilgiç, 2025 yılının tarım sektöründe dayanıklılığın test edildiği bir yıl olduğunu belirterek, suyun stratejik bir kaynak haline geldiğini söyledi. Bilgiç, sulama projelerinin verimliliği artıracağını ve çiftçinin gelir istikrarını güçlendireceğini bildirdi.
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 2025 yılının; iklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hissedildiği, suya erişimin stratejik bir mesele haline geldiği ve üretimden ticarete uzanan tüm zincirin çok boyutlu risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönem olduğunu ifade etti.
Bilgiç, Adana Ticaret Borsası’nda düzenlenen aylık olağan meclis toplantısında kuraklık, don, aşırı yağış ve dolu gibi meteorolojik olayların artık istisnai değil, öngörülmesi ve yönetilmesi gereken bir gerçeklik haline geldiğini aktardı. Bilgiç, “Artan girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler, bu iklim riskleriyle birleşerek üreticilerimizi, üyelerimizi ve tarım–gıda zincirinin tüm halkalarını doğrudan etkilemiştir. Birkaç gün önce Adana’da yaşanan dolu olayları da bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.
Açık kanal sulama verimliliği düşürüyor
Adana’da uzun yıllardır açık kanal sulama sisteminin kullanıldığına dikkat çeken Bilgiç, iklim değişikliğiyle birlikte buharlaşma ve sızma kaynaklı su kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. “Suyun her damlasını hesap eden bir düzen kurmadıkça kalıcı verimlilik sağlanamaz” diyen Bilgiç, bu kayıpları azaltmanın yolunun kapalı–basınçlı borulu sulama şebekesinden geçtiğini ifade etti.
Bilgiç, Adana tarımında dönüşümün omurgasını Yedigöze– İmamoğlu Sulama Projesi’nin oluşturduğunu belirterek, proje kapsamında yaklaşık 110 bin hektar alanın borulu sistemle suya kavuşturulacağını söyledi.
Projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 65 seviyesine ulaştığını aktaran Bilgiç, yaklaşık 300 bin dekar alanın fiilen işletmede olduğunu, 664 bin dekar alanın sulama şebekesinin tamamlandığını, 35 bin dekarda inşaat çalışmalarının sürdüğünü, yaklaşık 398 bin dekar alanın ise proje safhasında bulunduğunu aktardı. Kapalı devre basınçlı sulama sisteminin hayata geçirilmesiyle yapılan hesaplamalara göre projenin ekonomiye yıllık yaklaşık 13 milyar TL katkı sağlayacağını ifade etti.
Tarımda riskin azaltılması çağrısı
İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen gün arttığını vurgulayan Başkan Bilgiç, üreticinin emeğini korumanın en etkili yollarından birinin tarım sigortası olduğunu söyledi. Bilgiç, tarım sigortasının yaygınlaştırılması ve devlet destekleri artırılarak TARSİM’in zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Tarım sigortasının, trafik sigortası gibi temel ve vazgeçilmez bir uygulama olması gerektiğini dile getiren Bilgiç, “Bu yaklaşımla üreticiyi korumuş, sürdürülebilir tarımı güvence altına almış oluruz. Böylece üretende, alanda ve satanda sıkıntı yaşanmaz” dedi.
“İhracat olmadan tarımsal üretim sürdürülemez”
Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, 2026 yılı için bol yağmur ve kar yağışı temennisinde bulunarak barajların dolmasının tarımsal üretim açısından hayati önemde olduğunu söyledi. Bağış, 2025 yılında birçok üründe yaşanan ciddi üretim kayıplarına da dikkat çekti. Tarım sektörünün 2025 yılında zor bir dönemden geçtiğini belirten Bağış, 2026 yılında iklim koşullarının üreticinin lehine gelişmesini diledi.
Bağış, bol yağmur ve kar yağışıyla birlikte barajların dolmasını, bitkisel üretimin artmasını ve üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti. Bağış ayrıca alıcı, satıcı, tüccar ve sanayicinin de kârlı çıkacağı bir üretim sezonu beklentisini dile getirdi. 2025 yılına ilişkin üretim verilerini paylaşan Bağış, meyve üretiminde yüzde 30,9’luk ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.
Tahıl ve diğer temel ürünlerde de önemli kayıplar olduğunu vurgulayan Bağış, buğday üretiminin yüzde 13,7, arpa üretiminin ise yüzde 25,9 oranında azaldığını ifade etti. Kuru baklagillerde üretim kaybının yüzde 29,2’ye ulaştığını kaydeden Bağış, yağlı tohumlarda yüzde 11,1, pamukta ise yüzde 13,8’lik bir düşüş yaşandığını belirtti. Turunçgil üretimindeki tabloya da değinen Osman Bağış, Türkiye’de en fazla üretilen turunçgil ürünlerinden portakalda yüzde 17,5, limonda ise yüzde 34,4 oranında üretim azalışı yaşandığını söyledi.
Mandalinada yüzde 5,8’lik bir artış olduğunu ancak bu artışın üreticinin yüzünü güldürmeye yetmediğini dile getirdi. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların temel nedeninin ihracat eksikliği olduğuna dikkat çeken Bağış, “İhracat yapılmıyor olması tarımsal üretimi doğrudan olumsuz etkiliyor. İhracat olmadan tarımsal üretimin sürdürülebilmesi mümkün değil. Kaybedilen dış pazarlar mutlaka geri kazanılmalıdır” dedi. Bağış, ihracat kanallarının yeniden güçlendirilmesiyle birlikte tarımda üretimin artacağını, üreticinin kazanacağını ve sektörün tüm paydaşlarının bundan olumlu etkileneceğini sözlerine ekledi.