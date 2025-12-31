ATB Başkanı Şahin Bilgiç: 2025, tarımda dayanıklılığın test edildiği yıl oldu

Adana Ticaret Borsa­sı Başkanı Şahin Bilgiç, 2025 yılının; iklim de­ğişikliğinin etkilerinin daha be­lirgin hissedildiği, suya erişimin stratejik bir mesele haline geldi­ği ve üretimden ticarete uzanan tüm zincirin çok boyutlu risk­lerle karşı karşıya kaldığı bir dö­nem olduğunu ifade etti.

Bilgiç, Adana Ticaret Borsa­sı’nda düzenlenen aylık olağan meclis toplantısında kuraklık, don, aşırı yağış ve dolu gibi me­teorolojik olayların artık istis­nai değil, öngörülmesi ve yöne­tilmesi gereken bir gerçeklik haline geldiğini aktardı. Bilgiç, “Artan girdi maliyetleri ve fi­nansmana erişimde yaşanan güçlükler, bu iklim riskleriyle birleşerek üreticilerimizi, üye­lerimizi ve tarım–gıda zinciri­nin tüm halkalarını doğrudan etkilemiştir. Birkaç gün önce Adana’da yaşanan dolu olayları da bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Açık kanal sulama verimliliği düşürüyor

Adana’da uzun yıllardır açık kanal sulama sisteminin kullanıl­dığına dikkat çeken Bilgiç, iklim değişikliğiyle birlikte buharlaş­ma ve sızma kaynaklı su kayıpla­rının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. “Suyun her damlasını he­sap eden bir düzen kurmadıkça kalıcı verimlilik sağlanamaz” di­yen Bilgiç, bu kayıpları azaltma­nın yolunun kapalı–basınçlı bo­rulu sulama şebekesinden geçti­ğini ifade etti.

Bilgiç, Adana tarımında dönü­şümün omurgasını Yedigöze– İmamoğlu Sulama Projesi’nin oluşturduğunu belirterek, proje kapsamında yaklaşık 110 bin hek­tar alanın borulu sistemle suya kavuşturulacağını söyledi.

Proje­de fiziki gerçekleşmenin yüzde 65 seviyesine ulaştığını aktaran Bil­giç, yaklaşık 300 bin dekar alanın fiilen işletmede olduğunu, 664 bin dekar alanın sulama şebeke­sinin tamamlandığını, 35 bin de­karda inşaat çalışmalarının sür­düğünü, yaklaşık 398 bin dekar alanın ise proje safhasında bu­lunduğunu aktardı. Kapalı devre basınçlı sulama sisteminin haya­ta geçirilmesiyle yapılan hesapla­malara göre projenin ekonomiye yıllık yaklaşık 13 milyar TL katkı sağlayacağını ifade etti.

Tarımda riskin azaltılması çağrısı

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen gün arttığını vurgu­layan Başkan Bilgiç, üreticinin emeğini korumanın en etkili yol­larından birinin tarım sigortası olduğunu söyledi. Bilgiç, tarım sigortasının yaygınlaştırılması ve devlet destekleri artırılarak TARSİM’in zorunlu hale getiril­mesi gerektiğini ifade etti. Tarım sigortasının, trafik sigortası gibi temel ve vazgeçilmez bir uygu­lama olması gerektiğini dile ge­tiren Bilgiç, “Bu yaklaşımla üre­ticiyi korumuş, sürdürülebilir tarımı güvence altına almış olu­ruz. Böylece üretende, alanda ve satanda sıkıntı yaşanmaz” dedi.

“İhracat olmadan tarımsal üretim sürdürülemez”

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, 2026 yılı için bol yağmur ve kar yağışı temennisinde bulunarak barajların dolmasının tarımsal üretim açısından hayati önemde olduğunu söyledi. Bağış, 2025 yı­lında birçok üründe yaşanan cid­di üretim kayıplarına da dikkat çekti. Tarım sektörünün 2025 yılında zor bir dönemden geçti­ğini belirten Bağış, 2026 yılın­da iklim koşullarının üreticinin lehine gelişmesini diledi.

Bağış, bol yağmur ve kar yağışıyla bir­likte barajların dolmasını, bitki­sel üretimin artmasını ve üreti­cilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti. Bağış ay­rıca alıcı, satıcı, tüccar ve sana­yicinin de kârlı çıkacağı bir üre­tim sezonu beklentisini dile ge­tirdi. 2025 yılına ilişkin üretim verilerini paylaşan Bağış, meyve üretiminde yüzde 30,9’luk cid­di bir düşüş yaşandığını söyledi.

Tahıl ve diğer temel ürünlerde de önemli kayıplar olduğunu vur­gulayan Bağış, buğday üretimi­nin yüzde 13,7, arpa üretiminin ise yüzde 25,9 oranında azaldı­ğını ifade etti. Kuru baklagiller­de üretim kaybının yüzde 29,2’ye ulaştığını kaydeden Bağış, yağlı tohumlarda yüzde 11,1, pamuk­ta ise yüzde 13,8’lik bir düşüş ya­şandığını belirtti. Turunçgil üre­timindeki tabloya da değinen Os­man Bağış, Türkiye’de en fazla üretilen turunçgil ürünlerinden portakalda yüzde 17,5, limonda ise yüzde 34,4 oranında üretim azalışı yaşandığını söyledi.

Man­dalinada yüzde 5,8’lik bir artış ol­duğunu ancak bu artışın üretici­nin yüzünü güldürmeye yetme­diğini dile getirdi. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların temel nede­ninin ihracat eksikliği olduğuna dikkat çeken Bağış, “İhracat ya­pılmıyor olması tarımsal üreti­mi doğrudan olumsuz etkiliyor. İhracat olmadan tarımsal üreti­min sürdürülebilmesi mümkün değil. Kaybedilen dış pazarlar mutlaka geri kazanılmalıdır” de­di. Bağış, ihracat kanallarının ye­niden güçlendirilmesiyle birlik­te tarımda üretimin artacağını, üreticinin kazanacağını ve sek­törün tüm paydaşlarının bundan olumlu etkileneceğini sözlerine ekledi.