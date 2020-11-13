ATBD Council’den Kıbrıs’a çıkarma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubesi’ni yaklaşık iki yıl önce Girne’de hizmete alan ve KKTC’de 150 üyesi bulunan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi’nden (ATBD Council) bir heyet, Kıbrıs iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmek ve ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bugün adaya gitti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde Merkez ve Başkanlığını Serhat Akpınar’ın yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubesi yönetim kurulu toplantısını da yapacak olan heyette, Hasan Kökten, Alp Delimollaoğlu, Cenk Coşkun, Ege Delimollaoğlu, Selman Kadir Özkan, Zafer Kaplan ve Devrim Aka gibi iş dünyasından isimler yer alıyor.

“Her konuda destek vermeye hazırız”

Konuyla ilgili açıklama yapan ATBD Council Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Kıbrıs’ın kendileri açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. KKTC’nin ekonomik kalkınması için her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirten Terzioğlu, Türkiye’nin yanı sıra Amerikalı ve İngiliz firmaların da KKTC’de yatırım yapmaya istekli olacaklarına inandıklarını, bu konuda şimdiden bazı sinyaller aldıklarını söyledi. Terzioğlu, kısa süre sonra bu yönde bazı somut adımların atılmasını beklediklerini vurguladı.