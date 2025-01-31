ATO Başkanı Baran: 'Beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması'

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem 27. Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında yapıldı.

Burada konuşma yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Baran, 2025'te enflasyonun kademeli düşüşü ve büyümenin daha sürdürülebilir bir zemine oturması için istihdamı, üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden politikaların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması"

Gürsel Baran, iş dünyası olarak beklentilerini de şöyle anlattı:

“İş dünyası olarak en büyük beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesidir. Ankara Ticaret Odası olarak, ticari hayatta güçlü bir yıl geçirmek için üyelerimizin sesini karar alıcılara duyurmaya ve istişareyi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz”

"Faiz indirim kararlarını olumlu buluyoruz"

Baran, iç talepteki yavaşlamanın sanayi üretimini zorladığını ve kapasite kullanım oranında da arzu edilen noktada olunmadığını kaydetti.

Fakat tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin üç büyük küresel kredi derecelendirme kuruluşu tarafından not artırımı alan tek ülke olduğunu belirten Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum, ekonomide atılan rasyonel adımların uluslararası piyasalarda güven oluşturduğunu gösteriyor. Bu yüzden enflasyondaki iyileşme kalıcı hale gelene kadar ihtiyaç duyulan reçetelerin uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı faiz indirimini, finansmana erişimi kolaylaştıracağına inanarak olumlu buluyoruz. Bu vesile ile seçici kredilerin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

"Konkordato konusu suistimal ediliyor"

İflas anlaşması konusundaki sorunların çözüme kavuşmasını gündemlerinde tuttuklarını kaydeden Baran, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ı ziyaret ettiklerini kaydetti.

Baran, konkordato konusunun bazı kötü niyetli çevrelerce suistimal edildiğini ve bir şirkete sağlanan koruma kalkanının onlarca şirketi batma noktasına getirdiğini anlattıklarını da söyledi.

Gürsel Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Paketi kapsamında, alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözetecek şekilde yeni bir İcra ve İflas Kanunu hazırlanacağını ve konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılacağını öğrendik” dedi.

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerini düzenli yapan iş yerlerine uygulanan 5 puanlık indirimin imalat sektörü hariç diğer sektörlerde 4 puana düşürülmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

"Düzenli ödeme yapanlara yönelik bu tavır haksızlık"

SGK'ya milyarlarca liralık prim borcu olan tüzel kişilerin, vergi gelirlerinin artışında sıkıntıya sebep olduğunu belirten Baran, borcunu düzenli ödeyenlerin küstürülmemesi gerektiğine vurgu yaptı:

“Vergisini, devlete olan borcunu ödemeyenler sürekli çıkan aflar ve barışlarla ödüllendirilirken, düzenli ödeme yapanlara yönelik bu tavır haksızlıktır. Bizim, kamuyu güçlendirmemiz, kamu gelirlerini artırmamız için devlete olan borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı bir yapı kurmamız gerekiyor, küstüren kıran bir yapı değil."