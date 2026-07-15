ATO Başkanı Baran: Gana ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmine çok yakınız
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı itibariyle 844 milyon dolara ulaştığını belirterek, "1 milyar dolarlık ticaret hedefimize artık çok yakınız. Bu hedefi kısa sürede aşacağımıza inanıyorum" dedi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Gana Cumhuriyeti İşgücü, İstihdam ve Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.
Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ile Büyükelçilik Misyon Şef Yardımcısı Kwadwo Adgyei-Dwomor, Müsteşar ve Konsolosluk İşleri Sorumlusu Nana Kusi Wassif Mograbi, Ticaret Ataşesi Josephine Dzotsi ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran’ın da yer aldığı görüşmede, Türkiye ile Gana arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.
Baran ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı vizyonu çerçevesinde Türkiye-Gana ilişkilerinin de ivme kazandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında gerçekleştirdiği Gana ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlendi.
Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi 2025 yılı itibariyle 844 milyon dolara ulaştı. 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize artık çok yakınız. Bu hedefi kısa sürede aşacağımıza inanıyorum" dedi. Türkiye ile Gana arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlandığını ancak henüz imzalanmadığını hatırlatan Baran, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara önemli ivme kazandıracağını söyledi. Baran, ulaşım imkânlarının ticari ilişkileri de güçlendirdiğini kaydetti.
"Gana'da 800 milyon doları aşan proje yürüttük"
Türk müteahhitlik sektörünün Gana'da önemli projelere imza attığını belirten ATO Başkanı Baran, "Enerji, inşaat ve altyapı sektörlerinde başarılı ve tecrübeli olan Türk müteahhitlerimiz bugüne kadar Gana'da 800 milyon doları aşan değerde, 15’ten fazla proje yürüterek, ülkenin altyapısına çok önemli katkılar sağladılar" bilgisini paylaştı. Başkent Akra'da bir Türk şirketi tarafından kurulan 25 milyon dolarlık altın rafinerisinin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin somut örneklerinden biri olduğunu ifade eden Baran, "Başta enerji sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda iş yapan yaklaşık 800 Türk şirketi, ülkenizin ekonomik kalkınmasına katkı sunuyor" diye konuştu.
Gana'nın Batı Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu ifade eden Baran, yaklaşık 35 milyonluk nüfusu, yatırım dostu yapısı, serbest bölgeleri ve bölgesel pazarlara erişim avantajıyla ülke ekonomisinin dikkat çektiğini söyledi. Baran, Gana'nın kakao, altın ve petrol üretimindeki güçlü konumunun yanı sıra hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinde de önemli potansiyel barındırdığını kaydetti.