ATO Başkanı Baran: Gana ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmine çok yakınız

ATO Başkanı Gürsel Baran, Gana Cumhuriyeti İşgü­cü, İstihdam ve Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ve bera­berindeki heyeti makamında ko­nuk etti.

Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sheikh Ab­dul Nasiru-Deen ile Büyükelçi­lik Misyon Şef Yardımcısı Kwa­dwo Adgyei-Dwomor, Müsteşar ve Konsolosluk İşleri Sorumlusu Nana Kusi Wassif Mograbi, Ti­caret Ataşesi Josephine Dzotsi ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran’ın da yer aldığı görüşme­de, Türkiye ile Gana arasında­ki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.

Baran ziyarette yaptığı konuş­mada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılı­mı vizyonu çerçevesinde Tür­kiye-Gana ilişkilerinin de ivme kazandığını belirterek, "Cum­hurbaşkanımızın 2016 yılında gerçekleştirdiği Gana ziyare­tinin ardından iki ülke arasın­daki ilişkiler her geçen gün da­ha da güçlendi.

Türkiye ile Ga­na arasındaki ticaret hacmi 2025 yılı itibariyle 844 milyon dola­ra ulaştı. 1 milyar dolarlık tica­ret hedefimize artık çok yakınız. Bu hedefi kısa sürede aşacağımı­za inanıyorum" dedi. Türkiye ile Gana arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ta­mamlandığını ancak henüz im­zalanmadığını hatırlatan Baran, anlaşmanın yürürlüğe girmesi­nin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara önemli ivme kazan­dıracağını söyledi. Baran, ulaşım imkânlarının ticari ilişkileri de güçlendirdiğini kaydetti.

"Gana'da 800 milyon doları aşan proje yürüttük"

Türk müteahhitlik sektörü­nün Gana'da önemli projelere imza attığını belirten ATO Baş­kanı Baran, "Enerji, inşaat ve altyapı sektörlerinde başarılı ve tecrübeli olan Türk müteahhit­lerimiz bugüne kadar Gana'da 800 milyon doları aşan değer­de, 15’ten fazla proje yürüterek, ülkenin altyapısına çok önemli katkılar sağladılar" bilgisini pay­laştı. Başkent Akra'da bir Türk şirketi tarafından kurulan 25 milyon dolarlık altın rafinerisi­nin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin somut örneklerin­den biri olduğunu ifade eden Ba­ran, "Başta enerji sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda iş yapan yaklaşık 800 Türk şirketi, ülke­nizin ekonomik kalkınmasına katkı sunuyor" diye konuştu.

Gana'nın Batı Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden biri ol­duğunu ifade eden Baran, yak­laşık 35 milyonluk nüfusu, yatı­rım dostu yapısı, serbest bölge­leri ve bölgesel pazarlara erişim avantajıyla ülke ekonomisinin dikkat çektiğini söyledi. Baran, Gana'nın kakao, altın ve petrol üretimindeki güçlü konumunun yanı sıra hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinde de önemli potansi­yel barındırdığını kaydetti.