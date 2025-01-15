ATO Başkanı Baran: Türkiye’nin geleceğini yapısal reformlar şekillendirecek

OVP’nin temel amacı, enflasyo­nun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelinin dezenflasyon sü­reciyle uyumlu şekilde yükseltil­mesi. Programın enflasyondan is­tihdama, büyümeden cari denge­ye kadar tüm alanlarda başarıya ulaşması açısından tüm paydaş­ların üzerine düşeni titizlikle ye­rine getirmesi önemli.

Program­da; verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın ar­tırılması için yapısal reformla­rın hayata geçirilecek olmasına yer verilmesi de çok önemli. Ye­şil dönüşüm ve yapay zekâ ile bir­likte, küresel ekonominin büyük bir dönüşüm yaşadığı bu süreçte, Türkiye’nin geleceğini her alanda gerçekleştirecek yapısal reform­ların şekillendireceğini düşünü­yorum” dedi.

“Kayıt dışı ile mücadelede inancımızı pekiştirdi”

“Orta Vadeli Program’da konu­lan hedeflere uyumlu şekilde, ih­racatımızı artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak için üretim yapısının dönüştürülmesi şart. Bu bağlamda, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmek, cari den­geyi sağlamada kritik rol oynaya­caktır” açıklamasında bulunan Gürsel Baran “Bu yaklaşım, Türk lirası üzerindeki baskıyı azalta­cak ve döviz kurlarının piyasa ko­şullarında dengeli seyrine kavuş­masına destek verecektir.

Sağla­dığı istihdam, üretim ve ticaretle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin sürdü­rülen sıkı para politikalarıyla çe­lişmeyecek seçici kredi uygula­malarıyla desteklenmesi de büyük fayda sağlayacaktır.

Orta Vade­li Program’ın omurgasını oluştu­ran konulardan birinin kayıt dışı ile mücadele olması da programın hedefine ulaşacağına inancımızı pekiştirdi. Biliyorsunuz, kayıt dı­şı konusu, Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır mücadele ettiği bir olgu. Reel sektör olarak, adil ve et­kin bir vergi sistemini savunuyor ve bekliyoruz. Bunun için öncelik­li olan da kayıt dışı ile mücadele ve denetimlerde etkinliktir.