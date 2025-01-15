ATO Başkanı Baran: Türkiye’nin geleceğini yapısal reformlar şekillendirecek
Orta Vadeli Program’nın (OVP) iş dünyası için umut verici hedefler ortaya koyduğunu söyleyen Gürsel Baran “Gelişme ve kalkınmayı hedef alan bu programın, ülkemizin daha müreffeh yarınlara erişebilmesinin anahtarı olacağına inanıyorum.
OVP’nin temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelinin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi. Programın enflasyondan istihdama, büyümeden cari dengeye kadar tüm alanlarda başarıya ulaşması açısından tüm paydaşların üzerine düşeni titizlikle yerine getirmesi önemli.
Programda; verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması için yapısal reformların hayata geçirilecek olmasına yer verilmesi de çok önemli. Yeşil dönüşüm ve yapay zekâ ile birlikte, küresel ekonominin büyük bir dönüşüm yaşadığı bu süreçte, Türkiye’nin geleceğini her alanda gerçekleştirecek yapısal reformların şekillendireceğini düşünüyorum” dedi.
“Kayıt dışı ile mücadelede inancımızı pekiştirdi”
“Orta Vadeli Program’da konulan hedeflere uyumlu şekilde, ihracatımızı artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak için üretim yapısının dönüştürülmesi şart. Bu bağlamda, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmek, cari dengeyi sağlamada kritik rol oynayacaktır” açıklamasında bulunan Gürsel Baran “Bu yaklaşım, Türk lirası üzerindeki baskıyı azaltacak ve döviz kurlarının piyasa koşullarında dengeli seyrine kavuşmasına destek verecektir.
Sağladığı istihdam, üretim ve ticaretle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin sürdürülen sıkı para politikalarıyla çelişmeyecek seçici kredi uygulamalarıyla desteklenmesi de büyük fayda sağlayacaktır.
Orta Vadeli Program’ın omurgasını oluşturan konulardan birinin kayıt dışı ile mücadele olması da programın hedefine ulaşacağına inancımızı pekiştirdi. Biliyorsunuz, kayıt dışı konusu, Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır mücadele ettiği bir olgu. Reel sektör olarak, adil ve etkin bir vergi sistemini savunuyor ve bekliyoruz. Bunun için öncelikli olan da kayıt dışı ile mücadele ve denetimlerde etkinliktir.