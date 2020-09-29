ATO Başkanı Baran: Yeni programla Türkiye 2023'e daha güçlü bir ülke olarak ulaşacak

29 Eylül 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren yazılı bir açıklama yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üç yıllık yol haritasının Türkiye’nin 2023 yılına daha güçlü bir Türkiye olarak ulaşmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Baran, “Pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşanan bu dönemde, hazırlanan bu program ekonomide hedefleri net bir şekilde ortaya koyarken, reel sektörün yatırım ve üretim planlaması için de baz teşkil edecektir.” dedi.

2021-2022 ve 2023 yıllarını kapsayan programla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ulaşacağını hatırlatan Baran, Türkiye'nin yeni programla küresel anlamda hak ettiği yeri bulacağını vurguladı.

“Yeni Dengelenme”, “Yeni Normal” ve “Yeni Ekonomi” ana temalarında hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nın teknolojiye odaklı, yüksek katma değerli üretimi önemseyen, girişimciliği öne çıkaran bir program olduğunu kaydeden Baran, programda KOBİ’leri, üretici ve yatırımcıları dikkate alan, reel sektörü destekleyen adımların yer almasının önemine dikkat çekti.

"İhtiyaç duyulan tedbirlerden oluşan bir planlama yapılmış"

Baran, “Yeni Ekonomi Programı’nda küresel gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin hedefleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan tedbirlerden oluşan planlama yapılmış” diye konuştu. Baran, savunma sanayiinin ardından sağlık alanında yerlileştirme çalışmalarının da stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Baran, Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ulaşacağını hatırlatarak, “İhtiyaç duyulan değişim ve yapısal dönüşümü tamamlayacak bu programla Türkiye varoluşunun ikinci yüzyılına ekonomisi güçlü, bölgesinin ve dünyanın istikrarına katkıda bulunan müreffeh bir ülke olacaktır” dedi. Baran, reel sektör olarak programın başarıya ulaşması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.