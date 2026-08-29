ATO Başkanı Gürsel Baran: İşletme sermayesi tükeniyor

Ferit PARLAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran “Fi­nansmanın maliyeti, işletmenin üretebileceği katma değerin önü­ne geçtiğinde sistem çalışmıyor. Bırakın büyümeyi, mevcudu ko­rumayı başaramıyor” dedi.

Türkiye’de yaklaşık üç yıldır enflasyonla mücadeleyi öncele­yen bir ekonomik programın uy­gulandığını, enflasyonun da bek­lentilere uygun şekilde aşağı yön­lü ivme gösterdiğini hatırlatan ATO Başkanı Baran, “Enflasyonla mücadeleyi son derece önemli bu­luyoruz. Fiyat istikrarı sağlanma­dan kalıcı refahın, öngörülebilir yatırım ortamının ve sürdürülebi­lir büyümenin mümkün olmadı­ğının farkındayız. Ancak sahadan gelen sesler, finansman ihtiya­cı nedeniyle işletmelerin sıkın­tı içinde olduğunu gösteriyor. Fi­nansman ihtiyacı büyük, ancak maliyet çok yüksek. İşletmeler kaynak yetersizliği nedeniyle iş­letme sermayesinden tüketiyor ve haliyle sermaye ihtiyacı daha da büyüyor” dedi.

Ekonomik birikimin parçası

KOBİ’lerin yalnızca işletme bü­yüklükleri üzerinden değerlendi­rilmemesi gerektiğinin altını çi­zen Baran, bu işletmelerin Türki­ye’nin yıllar içinde oluşturduğu ekonomik birikimin önemli bir parçası olduğunu belirtti. “Ban­kalar bilançodan ziyade sipariş­lere ve ihracat potansiyeline de bakmalı…” diyen Baran şöyle de­di: “Yıllar içinde sermaye birik­tirmiş, insan yetiştirmiş, müşteri edinmiş, pazar oluşturmuş, üre­tim bilgisi kazanmış, vergi öde­miş, istihdam sağlamış on binler­ce işletmeden söz ediyoruz. Bun­ların her biri Türkiye’nin yıllar içinde oluşturduğu hazinesidir.”

Ekonomik büyüme için işlet­melerin yatırıma kaynak ayıra­bilmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, “KOBİ’lerin sermayesi­ni yatırıma değil, günlük faaliye­tini çevirmeye harcadığı bir or­tamda ekonomik büyümenin ka­lıcı olmasını bekleyemeyiz” diye konuştu. İşletmenin finansman ihtiyacı için bankaya başvurdu­ğunda geçmiş dönem bilançosu­na bakıldığını anlatan Baran, “Fi­nansmana erişimde yalnızca geç­miş dönem bilançosuna değil, işletmenin üretim kapasitesine, siparişlerine, ihracat potansiye­line ve oluşturduğu istihdama da bakılmalı. Bugün finansmana ula­şamadığı için küçülen sağlam bir işletmenin bilançosunun da sağ­lam kalmasını beklemek gerçekçi değildir” diye konuştu.

En acil ihtiyaç finansman

Kalıcı fiyat istikrarının güçlü bir üretim ekonomisiyle müm­kün olabileceğini anımsatan Ba­ran, “Üretimin ve ticaretin zayıf­ladığı ortamda enflasyonu kalıcı biçimde yenemeyiz. İşletmelerin istihdamdan uzaklaştığı ortamda refahı artıramayız. Yatırımın dur­duğu yerde ekonomiyi büyüyeme­yiz. KOBİ’nin küçüldüğü ortam­da büyük ekonomi haline geleme­yiz. Bugün acil atılması gereken ilk adım, ülkemizin vatansever gi­rişimcilerinin yıllar içinde büyük emeklerle oluşturduğu üretim, ti­caret ve ihracat kapasitesini ko­rumasına destek olmaktır” değer­lendirmesinde bulundu.

KOBİ’lerin finansmana erişi­mini kolaylaştırmaya yönelik da­ha önce de dile getirdikleri öneri­leri hatırlatan Baran, işletmelerin en acil ihtiyacının işletme serma­yesi olduğunu belirterek, “KO­Bİ’lerimiz için düşük maliyetli iş­letme sermayesi kredileri devreye alınmalı. Özellikle üretim yapan, ihracat gerçekleştiren ve istih­damını koruyan işletmelerimiz için uygun maliyetli, uzun vadeli ve mümkünse belirli bir süre ge­ri ödemesiz finansman modelleri oluşturulmalı” dedi.

Fiyatlama yapamıyoruz

Baran, reel sektörün küresel ge­lişmelerin de etkisiyle yüksek ma­liyetlerle karşı karşıya kaldığına da dikkat çekerek, “Enerji mali­yetleri yüksek. Vergi oranları iş­letmelerimizin omuzlarında ciddi ağırlık oluşturuyor. İstihdam üze­rindeki yükler çok fazla. İstihdam ettiğiniz bir kişi için neredeyse bir kişilik daha ücreti, prim ve diğer kalemler olarak ödüyorsunuz. İç talepteki yavaşlama bazı sektör­lerimizin iş hacmini aşağı çekiyor. Vadeler uzuyor, tahsilatlar zorla­şıyor. Bir taraftan maliyet artar­ken, diğer taraftan fiyatlama yap­mak zorlaşıyor” diye konuştu.

Vergi gelirlerinin artırmanın yolu güçlü şirketlerden geçer

Konuşmasında vergi uygulamalarından bahseden ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi gelirlerinin artmasının ilk koşulunun üretim ve ticaretin çarklarının güçlü dönmesi olduğunu söyledi. Vergi oranlarının yüksekliği konusunda üyelerin görüş bildirdiğini anlatan Baran, vergi gelirlerinin artırmanın en sağlıklı yolunun vergi ödeme gücüne sahip işletmelerin sayısını artırmaktan geçtiğini söyledi.

Vergi tabanının genişletilerek, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Baran, “Kayıt içinde kalmanın maliyeti, kayıt dışında kalmanın maliyetinden yüksek olmamalı. Kurallara uyan, çalışanını sigortalı istihdam eden, vergisini zamanında ödeyen işletmeyi cezalandıran değil; ödüllendiren bir sisteme ihtiyacımız var” dedi. Özellikle emek ve enerji yoğun sektörlerimiz açısından maliyetlerin ciddi bir rekabet unsuru haline geldiğine vurgu yapan Baran, “İşveren üzerindeki maliyetlerin azaltılması, örneğin, istihdamı koruyan işletmelere yönelik prim ve vergi teşviklerinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Enerji yoğun sektörlerde de üretim ve ihracatı destekleyen mekanizmalar geliştirilmelidir” dedi.