ATO Başkanı Gürsel Baran: 'Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacak'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (MBT Tech), Alman Master Builders Solutions ile ATO ev sahipliğinde başlayan sürecin tamamlandığını duyurdu.

MBT Tech şirketinin yüzde 51 hissesinin Alman yatırımcılara devredildiğini belirten Baran, “Türk-Alman iş birliği ekonomiye ve ihracatımıza değer katacak” dedi.

"Umut vadeden bir gelişme"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara’da başlayan ve İstanbul’da tamamlanan bu birleşme, sadece şirketlerimiz açısından değil, inşaat sektörü ve ülkemiz açısından da umut vadeden bir gelişme oldu.

İki ülke şirketlerinin ortak hedef doğrultusunda ilerleme sağlamasına katkıda bulunan Master Builders Solutions Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Dr. Boris Gorella, Master Builders Solutions'ın Operasyon Direktörü (COO) ve MBT Tech Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Karsten Eller, MBT Tech Genel Müdürü Suat Seven ve MBT Tech hissedarı Ali Rıza Sungur’a teşekkür ediyorum. Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacak”

"Yeni ihraçat kapıları açacaktır"

Baran, bu iş birliğinin yapı kimyasalları sektöründe yeni ihracat kapıları açacağından şöyle bahsetti:

"Türkiye pazarında köklü bir yere sahip şirketle, Avrupa pazarında faaliyet gösteren bir başka şirketin iş birliği yapması ve ülkemizde gerçekleştireceği üretim, yapı kimyasalları sektörüne yeni ihracat kapıları açacaktır."

2023 yılında dünya ihracatındaki düşüşe rağmen, Türkiye’nin sektördeki ihracatının 911 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Baran, teknolojik, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sağlamanın sektör açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Gürsel Baran ayrıca, MBT Tech’in daha az karbondioksit emisyonuyla üretime ağırlık vereceğini de söyledi.

Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

ATO Başkanı Gürsel Baran, doğal gaz iletim sıkıntısı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde, üretim ve ısınmanın sorun haline gelebileceğini belirtti. Baran, Avrupalı yatırımcıları Türkiye’ye davet etti:

“Çeşitli boru hatları aracılığıyla doğal gaz alan, kendi üretimi de bulunan Türkiye, gerek konumu, gerek üretim şartları ile yatırım için güvenli ülke statüsünü pekiştirmiştir. Avrupalı yatırımcıları, doğrudan ya da birleşme yoluyla ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyorum."