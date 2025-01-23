ATO Başkanı Gürsel Baran'dan ihracat desteği açıklaması

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) “2025 Yılı Ticari İstihbarat Eğitimleri” sertifika töreni, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılan törende konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerin uluslararası arenada varlık gösterebilmelerinin sadece kendileri için değil, ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu hatırlattı.

"Hiç ihracat yapmamış üyelerimize bu yolu açıyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge merkezleri ve yetişmiş iş gücüyle katma değerli üretimin de merkezi durumuna geldiğinin altını çizdi.

Baran, rekâbetin her geçen gün daha çetin hale geldiği günümüzde, bilgi ve donanımın öneminden de şöyle bahsetti:

“Üyelerimizin, uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde varlık göstermesi, sadece kendi işletmeleri açısından değil, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından da önemli.

Yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatını arttırmak, ürün ve pazar sayılarını çeşitlendirip, geliştirmek dış ticaretimize, cari dengeye, ekonomiye olumlu katkı sağlayacaktır.

Ankara Ticaret Odası olarak eğitim programlarıyla, daha önce hiç ihracat yapmamış üyelerimize ihracat yolunu açarken, hâlihazırda ihracat yapan üyelerimizin yeni pazarlara erişimini ve ihracatını geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hiç ihracat yapmamış üyelerimizi eğitimlerle destekleyerek, ihracatımızın gelişip, ilerlemesine katkıda bulunuyoruz."

Ankara Ticaret Odası’nın ihracatı geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren ATO Başkanı Baran, geçtiğimiz yıllarda, yine Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi”ni hayata geçirdiklerini söyledi.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan da Ankara Kalkınma Ajansı olarak ticaret yaparak Ankara’ya değer katan firmalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Dr. Kalkan, "Bu etkinlik kapsamında, ihracat yapmamış, daha küçük ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen firma temsilcileriyle birlikte çalışmak istedik. Ankara Kalkınma Ajansı olarak yine teknik desteklerimize, eğitim faaliyetlerimizle desteklerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dış Ticarette İstihbaratın Yeri ve Önemi”, “İstihbarata İhtiyaç Duyulan Alanlar”, “Yurtiçi ve Yurtdışı İstihbarat Kaynakları”, “Hedef Pazarların Tespiti” başlıklarında iki gün boyunca eğitim verilen “Ticari İstihbarat Eğitim” programını başarıyla tamamlayan mikro ve KOBİ niteliğindeki ATO üyesi firma temsilcilerine sertifikaları ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan tarafından verildi.