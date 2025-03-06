ATO, vergi ödemelerinde limitin yükseltilmesini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarındaki limitin 1 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltilmesini değerlendirdi.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Baran, "Kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Talebi Gelir İdaresi Başkanlığına ilettiklerini hatırlattı

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, limitlerin yükseltilmesinin Oda üyelerinin de gündeminde yer alan konulardan olduğunu bildirdi.

Bu talebi yakın zamanda Gelir İdaresi Başkanlığına ilettiklerini hatırlatan Baran, "İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren tüm ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Limitler yeterli bulunmuyordu"

Son zamanlarda da 1 milyon lira düzeyinde uygulanan limitlerin mükellefler tarafından yeterli bulunmadığını ifade eden Baran, şu açıklamalarda bulundu:

"Kredi kartıyla vergi ödemeye imkan sağlayan bu düzenleme iş dünyamız açısından çok faydalı olmuş ancak kredi kartıyla vergi ödemelerinde başlangıçta belirlenen limitler zaman içinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Oda olarak, limitlerin yükseltilmesine yönelik talepleri daha önce de dile getirmiştik ve limitler birkaç kez yükseltilmişti. Son zamanlarda da 1 milyon lira düzeyinde uygulanan limitlerin mükellefler tarafından yeterli bulunmadığı ve yükseltilmesi gerektiğine dair sıkça gelen talepler vardı."