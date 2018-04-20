ATO'da Gürsel Baran güven tazeledi

20 Nisan 2018

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Gürsel Baran yeniden seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Salonu'nda yapılan seçimde 181 meclis üyesinin 176'sı oy kullandı, 1 oy boş çıktığı için geçersiz sayıldı. Tek listeyle aday olduğu seçimde 174 oy alan Baran, 4 yıl görev yapmak üzere yeniden ATO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu; Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay'dan oluştu.

ATO Meclis Başkanı ise yapılacak ilk meclis toplantısında seçilecek.

"Asıl amaç Ankara'ya hizmet"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gürsel Baran, oy kullanmak için geldikleri toplantı salonunda seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, odalardaki seçimlerin zorlu olduğunu belirterek, "Çünkü 4 yıl boyunca aynı sektörde rekabet ettiğiniz arkadaşlarınızla 4 sene sonra diyorsunuz ki 'Beni seç, seni temsil edeyim.' Bu çok zor bir şey. Ara dönemde başarılı bir başkanlık yürüten Gürsel Baran kardeşimizin bu dönem seçime tek listeyle girmesinden de mutluluk duyuyorum. Asıl amaç Ankara'ya hizmet, burada çekişmenin olmaması lazım." dedi.

ATO Başkanı Baran da 2016 yılında zor bir süreçte göreve geldiklerini ifade ederek, bu süre içinde odanın ve tüccarların sorunlarının çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Bu çalışmaların devamlılığını sağlamak için tekrar aday olduklarını dile getiren Baran, "Üyelerimiz komite seçimlerinde de bugün burada da ellerinden gelen desteği verdiler. Bundan sonra görev bizim. Ankara'nın ihtiyacı olan her yerde Ankara Ticaret Odası olacak, üyelerin nefesi, morali, desteği olacak. İnşallah bir dahaki seçim geldiğinde buradan iz bırakarak ayrılanlardan oluruz. Bunun gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA