ATO’nun seçim takvimi belli oldu

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) seçim takvimi Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendi. ATO meslek komiteleri asıl ve yedek üyeliği ile Oda Meclisi asıl ve yedek üyelerinin seçimi 8 Kasım'da ATO Kongre ve Etkinlik Merkezi Binası'nda (ATO Congresium) yapılacak.

Odanın 68 meslek grubunda, 260'ı komite üyesi ve 192'si Meclis üyesi olmak üzere toplam 452 asıl üye ve yedeklerinin seçilmesi için 140 sandık kurulacak. Oy verme işlemi 8 Kasım sabahı saat 09.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Seçim gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek.

"ATO'yu 100'üncü yılına taşıyacak temsilciler belirlenecek"

Konuya ilişkin açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, oda seçimlerinin yasal prosedür uyarınca, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın idaresinde, hükümet komiseri gözetiminde gerçekleşeceğini bildirdi. Tüm üyeleri oy kullanmaya davet eden Baran, meslek komiteleri ve Oda Meclisi üyelerinin Ankara'daki tüm ATO üyelerini temsil edeceğine dikkati çekti.

Baran, şunları kaydetti: “Odaların asıl görevi üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerin gelişimine katkı sağlamak, mesleki disiplin, ahlak, dayanışma ile üyelerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu görev üyelerin kendi elleriyle seçtikleri temsilciler yani meslek komiteleri ve Meclis üyeleri vasıtasıyla yürütülüyor. Bu seçim, 1923'te kurulan ve Cumhuriyet'imizle yaşıt ATO'yu 100'üncü yılına taşıyacak reel sektör temsilcilerini belirleyecek niteliktedir. Üyelerimiz, sandığa giderek kendilerini en doğru şekilde temsil edecek kişileri seçerek, sektörlerin nabzının sağlıklı şekilde tutulabilmesini sağlayacaktır."

Baran, ATO'nun üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin ikinci büyük odası olduğunu anımsatarak, reel sektörün doğru temsilinin Ankara'nın ve Türkiye'nin gelişim hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını bildirdi.