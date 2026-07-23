ATSO Başkanı Hacısüleyman: Piyasanın acil önceliği kısa vadeli finansman

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) tem­muz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında, ATSO Yö­netim Kurulu Başkanı Yusuf Ha­cısüleyman, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla ger­çekleştirildi. Toplantıda küresel ekonomiden enflasyona, finans­mana erişimden dış ticarete, ta­rım sektöründen Kaleiçi›ne ka­dar birçok başlık ele alındı.

Mec­lis toplantısında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünya ekono­misindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisini doğrudan etkiledi­ğini belirterek, IMF’nin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü re­vizyonun iş dünyasının uzun sü­redir sahada hissettiği tabloyu doğruladığını söyledi. Üretim ve yatırımın desteklenmesine yö­nelik açıklanan yaklaşık 1 trilyon TL›lik kredi paketini önemsedik­lerini ifade eden Hacısüleyman, sanayicinin bugün en önemli bek­lentisinin kısa vadeli finansmana erişim olduğunu dile getirdi.

“Büyüme revizyonu sahadaki tabloyu gösteriyor”

IMF’nin 2026 yılı büyüme bek­lentisini yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a düşürdüğünü hatırlatan Hacısü­leyman, bu revizyonun ekonomi­de hissedilen yavaşlamanın ulus­lararası kuruluşların raporlarına da yansıdığını söyledi.

2027 yılı için büyüme beklentisinin büyük ölçüde sabit kaldığını ifade eden Başkan Hacısüleyman, “Ekono­mide birçok konuyu yaşamaya de­vam ediyoruz. IMF biliyorsunuz, dünya ekonomisini yakından ta­kip eden ve yaptığı değerlendir­melerle geleceğe yönelik tahmin­lerde bulunan önemli bir kuruluş.

2026 yılı için büyüme beklentisi­ni yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a düşür­dü. Aslında bu revizyon, bizim bu­rada uzun süredir konuştuğumuz ve sahada hep birlikte hissettiği­miz sıkıntının rakamlara da yan­sımış hali oldu” dedi.

Ekonominin tüketim ağırlıklı büyümeye devam ettiğine dikka­ti çeken Hacısüleyman, peraken­de satış hacmindeki artışın buna işaret ettiğini belirterek, sıkı pa­ra politikasına rağmen tüketim­de beklenen yavaşlamanın henüz gerçekleşmediğini söyledi.

Hacı­süleyman, “Perakende satış hac­mi yüzde 13,7 arttı. Ekonomimiz hâlâ tüketim üzerinden büyüme­ye çalışıyor. Oysa sıkı para politi­kasının temel amacı enflasyonu kontrol altına almak ve piyasada­ki para akışını bir miktar yavaş­latmaktı. Ancak görüyoruz ki tü­ketim tarafında beklenen yavaş­lama gerçekleşmedi. Tam tersine perakende tüketim artmaya de­vam ediyor” diye konuştu.

Sanayi üretiminin mayıs ayında sınırlı bir seyir izlediğini belirten Hacısüleyman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıy­la açıklanan yaklaşık 1 trilyon TL büyüklüğündeki yatırım kredi pa­ketinin üretim açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ye­ni yatırım yapacak işletmeler için paketin önemli fırsatlar sunduğu­nu kaydeden Hacısüleyman, mev­cut ekonomik koşullarda işletme­lerin öncelikli beklentisinin gün­lük faaliyetlerini sürdürebilecek finansmana ulaşmak olduğunu belirterek, “Bu paketi son derece önemsiyoruz. Yeni yatırımları teş­vik ediyor, üretimin sürdürülebi­lirliğini ve artırılmasını hedefli­yor. Ancak bugün bize ‘En büyük ihtiyaç nedir?’ diye sorarsanız ce­vabımız çok net olur, kısa vadeli fi­nansmana erişim” dedi.

“İhracatçının yükü enflasyon ile döviz kuru makası”

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yıl sonu enflasyon beklentisinin korunmasının iş dünyası açısından önemli olduğunu söyledi. Üretici fiyatlarındaki yüksek seyrin devam ettiğini belirten Hacısüleyman, bunun üretim maliyetlerini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Mal ve hizmet ihracatı yapan firmaların döviz kuru nedeniyle rekabet gücünde zorlandığını ifade eden Hacısüleyman, mevcut tablonun ihracatçının öz kaynaklarını tüketmesine neden olduğunu belirterek, “Özellikle mal ve hizmet ihracatı yapan firmalarımız açısından döviz kuru kaynaklı sıkıntılar maalesef devam ediyor.

İster mal ihracatı ister hizmet ihracatı yapan firmalarımız, enflasyon ile döviz kuru arasındaki fark nedeniyle yaklaşık yüzde 10 ila 12 arasında öz kaynaklarından ve sermayelerinden harcamak zorunda kalıyor” diye konuştu.