ATSO Başkanı Hacısüleyman: Piyasanın acil önceliği kısa vadeli finansman
Yusuf Hacısüleyman, IMF’nin büyüme tahminindeki aşağı yönlü revizyonun iş dünyasının sahada uzun süredir hissettiği yavaşlamayı doğruladığını söyledi. Hacısüleyman, işletmelerin bugün en acil ihtiyacının ise kısa vadeli finansmana erişim olduğunu vurguladı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda küresel ekonomiden enflasyona, finansmana erişimden dış ticarete, tarım sektöründen Kaleiçi›ne kadar birçok başlık ele alındı.
Meclis toplantısında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünya ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisini doğrudan etkilediğini belirterek, IMF’nin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonun iş dünyasının uzun süredir sahada hissettiği tabloyu doğruladığını söyledi. Üretim ve yatırımın desteklenmesine yönelik açıklanan yaklaşık 1 trilyon TL›lik kredi paketini önemsediklerini ifade eden Hacısüleyman, sanayicinin bugün en önemli beklentisinin kısa vadeli finansmana erişim olduğunu dile getirdi.
“Büyüme revizyonu sahadaki tabloyu gösteriyor”
IMF’nin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a düşürdüğünü hatırlatan Hacısüleyman, bu revizyonun ekonomide hissedilen yavaşlamanın uluslararası kuruluşların raporlarına da yansıdığını söyledi.
2027 yılı için büyüme beklentisinin büyük ölçüde sabit kaldığını ifade eden Başkan Hacısüleyman, “Ekonomide birçok konuyu yaşamaya devam ediyoruz. IMF biliyorsunuz, dünya ekonomisini yakından takip eden ve yaptığı değerlendirmelerle geleceğe yönelik tahminlerde bulunan önemli bir kuruluş.
2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a düşürdü. Aslında bu revizyon, bizim burada uzun süredir konuştuğumuz ve sahada hep birlikte hissettiğimiz sıkıntının rakamlara da yansımış hali oldu” dedi.
Ekonominin tüketim ağırlıklı büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Hacısüleyman, perakende satış hacmindeki artışın buna işaret ettiğini belirterek, sıkı para politikasına rağmen tüketimde beklenen yavaşlamanın henüz gerçekleşmediğini söyledi.
Hacısüleyman, “Perakende satış hacmi yüzde 13,7 arttı. Ekonomimiz hâlâ tüketim üzerinden büyümeye çalışıyor. Oysa sıkı para politikasının temel amacı enflasyonu kontrol altına almak ve piyasadaki para akışını bir miktar yavaşlatmaktı. Ancak görüyoruz ki tüketim tarafında beklenen yavaşlama gerçekleşmedi. Tam tersine perakende tüketim artmaya devam ediyor” diye konuştu.
Sanayi üretiminin mayıs ayında sınırlı bir seyir izlediğini belirten Hacısüleyman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan yaklaşık 1 trilyon TL büyüklüğündeki yatırım kredi paketinin üretim açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Yeni yatırım yapacak işletmeler için paketin önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Hacısüleyman, mevcut ekonomik koşullarda işletmelerin öncelikli beklentisinin günlük faaliyetlerini sürdürebilecek finansmana ulaşmak olduğunu belirterek, “Bu paketi son derece önemsiyoruz. Yeni yatırımları teşvik ediyor, üretimin sürdürülebilirliğini ve artırılmasını hedefliyor. Ancak bugün bize ‘En büyük ihtiyaç nedir?’ diye sorarsanız cevabımız çok net olur, kısa vadeli finansmana erişim” dedi.
“İhracatçının yükü enflasyon ile döviz kuru makası”
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yıl sonu enflasyon beklentisinin korunmasının iş dünyası açısından önemli olduğunu söyledi. Üretici fiyatlarındaki yüksek seyrin devam ettiğini belirten Hacısüleyman, bunun üretim maliyetlerini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Mal ve hizmet ihracatı yapan firmaların döviz kuru nedeniyle rekabet gücünde zorlandığını ifade eden Hacısüleyman, mevcut tablonun ihracatçının öz kaynaklarını tüketmesine neden olduğunu belirterek, “Özellikle mal ve hizmet ihracatı yapan firmalarımız açısından döviz kuru kaynaklı sıkıntılar maalesef devam ediyor.
İster mal ihracatı ister hizmet ihracatı yapan firmalarımız, enflasyon ile döviz kuru arasındaki fark nedeniyle yaklaşık yüzde 10 ila 12 arasında öz kaynaklarından ve sermayelerinden harcamak zorunda kalıyor” diye konuştu.