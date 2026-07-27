Audi’de kâr marjı yüzde 3,6’ya indi, gece vardiyası kesiliyor

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Audi, Çin ve ABD pazarlarında gerileyen satışların ardından kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Şirketin ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 12,5 azalarak 15 milyar euroya düştü.

Faaliyet kârı aynı dönemde yüzde 3 kayıpla 533 milyon euro oldu. Audi’nin faaliyet kâr marjı yüzde 3,6’ya inerek yönetimin 2026 için belirlediği yüzde 5–7 aralığının belirgin biçimde altında kaldı.

İkinci çeyrekte marj yüzde 3,6

Audi Grubu’nun ikinci çeyrek sonuçları, şirket üzerindeki satış ve maliyet baskısının arttığını gösterdi. Gelirdeki yüzde 12,5’lik daralmaya karşılık faaliyet kârındaki düşüş yüzde 3 ile sınırlı kaldı.

İlk yarının tamamında gelir yüzde 10,4 azalarak 32,57 milyar eurodan 29,18 milyar euroya geriledi. Faaliyet kârı ise maliyet kontrolü ve daha düşük yeniden yapılanma giderlerinin katkısıyla 1,09 milyar eurodan 1,12 milyar euroya çıktı.

Altı aylık faaliyet kâr marjı yüzde 3,3’ten yüzde 3,8’e yükseldi. Şirketin vergi sonrası kârı ise 1,35 milyar eurodan 1,12 milyar euroya geriledi.

Audi’nin net nakit akışı aynı dönemde 904 milyon eurodan 1,89 milyar euroya ulaştı. Artışta işletme sermayesindeki iyileşme ve önceki yıl Sauber hisselerinin satın alınmasından kaynaklanan karşılaştırma etkisi rol oynadı.

Çin ve ABD satışları geriletti

Audi markasının küresel teslimatları yılın ilk yarısında yüzde 7,2 azalarak 727 bin 245 araca indi. Grubun Bentley ve Lamborghini dahil otomobil teslimatları ise 736 bin 878 olarak gerçekleşti.

En sert kayıplardan biri Çin’de yaşandı. Audi’nin Çin ve Hong Kong teslimatları 287 bin 600’den 232 bin 227 araca geriledi. Daralma yaklaşık yüzde 19 olarak hesaplandı.

Kuzey Amerika teslimatları da 98 bin 712’den 82 bin 187 araca indi. ABD tarifeleri ve pazardaki talep zayıflığı, bölgedeki satışları baskılayan başlıca unsurlar oldu.

Avrupa ve Almanya ise daha olumlu ayrıştı. Almanya’daki Audi teslimatları yüzde 4 artarak yaklaşık 108 bine çıkarken elektrikli araç satışları yüzde 23 büyüdü. İspanya’da yüzde 21, İtalya’da yüzde 17 ve İngiltere’de yüzde 10 artış kaydedildi.

Yıllık hedef aşağı çekildi

Audi, Çin’de yoğunlaşan rekabet ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle 2026 beklentilerini aşağı çekti. Şirket artık yıllık gelirin 58–63 milyar euro arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Önceki tahmin 63–68 milyar euro aralığındaydı. Böylece gelir beklentisinin alt sınırı 5 milyar euro, üst sınırı da 5 milyar euro azaltıldı.

Faaliyet kâr marjı hedefi yüzde 6–8 aralığından yüzde 5–7 aralığına indirildi. Net nakit akışı beklentisi ise 3–4 milyar euro seviyesinde korundu.

Audi CFO’su Jürgen Rittersberger, mevcut maliyet önlemlerinin sonuç verdiğini ancak yeterli olmadığını belirtti. Şirket, Volkswagen (VOW3) ile birlikte iş modelini yeniden düzenleyecek ve büyük ölçekli yapısal iyileştirmeler uygulayacak.

Neckarsulm’da kapasite düşüyor

Audi’nin yeniden yapılanmasında üretim kapasitesi kritik başlıklardan biri olacak. Almanya’daki Neckarsulm fabrikasının yıllık kapasitesi 225 bin araca kadar düşürüldü.

Tesisin önceki kapasitesine göre 75 bin araçlık kesinti yapıldı. Yalnızca içten yanmalı motorlu modeller üreten fabrikada gece vardiyasının da azaltılması kararlaştırıldı.

Neckarsulm, Volkswagen Grubu’nun 2030 sonrasında kapanma riskiyle karşı karşıya bulunan dört Alman tesisi arasında gösteriliyor. Fabrikanın kapatılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Audi yönetimi kapasiteyi piyasa koşullarına göre ayarlamayı sürdüreceğini açıkladı. Fabrikanın geleceği, yeni model tahsisleri ile Volkswagen’in Almanya’daki daha geniş maliyet azaltma planına bağlı olacak.

Çıkış yeni modellere bağlandı

Audi, satışlardaki gerilemeyi yenilenen ürün portföyüyle tersine çevirmeye çalışacak. Markanın şimdiye kadarki en büyük SUV modeli olacak Audi Q9’un temmuz sonunda tanıtılması planlanıyor.

Q9, yılın dördüncü çeyreğinde Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa çıkacak. Model, özellikle ABD’deki geniş premium SUV talebine göre geliştirildi.

Tamamen elektrikli Audi A2 e-tron ise 2026 sonbaharında tanıtılacak. Ingolstadt’ta üretilecek model, markanın elektrikli otomobil pazarındaki daha erişilebilir seçeneği olacak.

Batı Avrupa’daki siparişlerin ilk yarıda yüzde 7 artması şirkete sınırlı destek sağladı. Plug-in hibrit siparişleri yüzde 117, Audi Q3 siparişleri yüzde 49 ve Audi A6 e-tron siparişleri yüzde 22 yükseldi.

Audi açısından bundan sonraki iki önemli gösterge, yeni modellerin dördüncü çeyrekte yaratacağı satış hacmi ve Çin’deki yaklaşık yüzde 19’luk kaybın durdurulup durdurulamayacağı olacak.