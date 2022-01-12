Avdagiç'ten Darphane'ye "140. yıl hatırası" sitemi

Darphane Genel Müdürü Yasir Şahin'in İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) önce İTO'nun hatıra parasını sosyal medyada paylaşmasına sitem geldi.

Darphane Genel Müdürü Şahin, "İstanbul Ticaret Odası'nın Kuruluşunun 140. yılı hatıra parası" notuyla İTO için yaptıkları hatıra paralarının görsellerini ve özelliklerini kendi Twitter hesabından paylaştı.

Yaklaşık 11 saat sonra bu tweeti alıntılayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası'nın kuruluşunun 140. yılı için sipariş ettiği Hatıra Parası, sağolsun Darphane Genel Müdürü @ayasirsahin tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Sağolsun, bizim konuyu paylaşmamıza gerek kalmadı... Tebrikler... Artık bizim adımıza dağıtımını da Darphane yapar..." notunu paylaştı.



Avdagiç'in tepkisinin ardından Genel Müdür Şahin, tweetini sildi.