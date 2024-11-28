Avrupa'dan Trump'ın vergi tehdidine 'uzlaşma' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Çin ve diğer bazı ülkelerden gelen mal ve hizmetlere gümrük vergisi getirilmesi planını değerlendirdi.

Trump'ın söz konusu tarifelerin kapsamı ve hangi temele göre uygulanacağı konusunda çok net olmadığına işaret eden Lagarde, "Bu, netleştirmek için gerçekten ilginç bir alan. Geniş, ayrım gözetmeyen bir temelde uygulanan tarifeler belirli etkiler üretir. Ancak çok seçici, hedefli tarifeler farklı bir etki üretecektir." dedi.

'İstişareye açıklar'

AB'ye yönelik olası yüzde 10 ila 20 gümrük tarifesi arasında yüzde 100’lük fark bulunduğunun altını çizen Lagarde, "Bence bu Trump'ın sıklıkla benimsediği ve müzakere etrafında şekillenen yaklaşımın bir göstergesi. Bir aralık ortaya koymanız, istişareye açık olduğunuz anlamına geliyor." diye konuştu.

Lagarde, Avrupa Komisyonu'nun söz konusu gelişmeye ilişkin hazırlık yaptığını anlatarak, "ABD'den belirli şeyler satın almayı teklif edebilir ve masaya oturup birlikte nasıl çalışabileceğimizi görmeye hazır olduğumuzu gösterebiliriz. Bence bu, hiç kimsenin gerçekten kazanmadığı bir misilleme sürecine yol açabilecek stratejiden daha iyi bir senaryo." dedi.

Lagarde, geçmişte Trump için söylediği "Avrupa için bir tehdittir" ifadesinin 'öngörülü bir yorum' olduğunu söyledi.