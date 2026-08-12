Avrupa’nın en büyük havayolu kararları yapay zekâya bırakıyor

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Avrupa havacılığında yapay zekâ kullanımı yeni bir aşamaya geçiyor. Ryanair, Google Cloud ile yaptığı beş yıllık anlaşma kapsamında bazı operasyonel kararları yapay zekâ ajanlarına devretmeye hazırlanırken teknolojiyi 35 bin çalışanının kullandığı sistemlere de taşıyacak.

İrlandalı havayolunun hedefi yalnızca mevcut operasyonlarını hızlandırmak değil. Şirket, 2034 yılına kadar yıllık yolcu sayısını 300 milyona çıkarmayı planlarken büyüyen uçuş ağının yönetiminde yapay zekâdan daha fazla yararlanacak.

Bazı kararları yapay zekâ verecek

Anlaşmanın en dikkat çekici bölümü Google’ın Gemini Enterprise platformuyla kurulacak özel yapay zekâ ajanları olacak.

Ryanair bu sistemleri bazı operasyonel kararları otomatikleştirmek, ekip planlamasını geliştirmek ve uçuş operasyonlarında meydana gelebilecek aksaklıkların etkisini azaltmak için kullanacak.

Havayollarında ekiplerin hangi uçuşlarda görevlendirileceği, uçakların günlük programa nasıl dağıtılacağı ve beklenmedik bir aksama sonrasında operasyonun nasıl yeniden düzenleneceği çok sayıda değişkenin aynı anda değerlendirilmesini gerektiriyor.

Ryanair’ın yeni sistemi, yapay zekâyı bu karar mekanizmasının doğrudan bir parçası haline getirecek.

DeepMind uçak filosuna giriyor

Anlaşma yalnızca Gemini ile sınırlı kalmayacak. Ryanair, Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaEvolve ve WeatherNext modellerini de kullanacak.

Bu sistemlerden filo operasyonlarının ve uçak bakım takvimlerinin planlanmasında yararlanılması öngörülüyor. Hava koşullarına ilişkin daha gelişmiş tahminlerin operasyon planlarına dahil edilmesi de uçuş programındaki aksaklıkların azaltılmasında kullanılabilecek.

Böylece yapay zekâ yolcuların gördüğü müşteri hizmetleri uygulamalarından çıkarak uçakların ne zaman bakıma gireceği ve filonun nasıl kullanılacağı gibi şirketin arka plandaki kritik süreçlerine kadar uzanacak.

35 bin çalışanın kullandığı sistem değişiyor

Ryanair, Google Workspace ve Google Cloud hizmetlerini ağındaki yaklaşık 35 bin çalışana yayacak.

Şirketin bu ölçekte bir teknoloji dönüşümüne gitmesinin arkasında hızlı büyüme hedefi bulunuyor. Avrupa’nın yolcu sayısına göre en büyük havayolu konumundaki Ryanair, 2034 yılına kadar yılda 300 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Şirket yönetimi, bu büyüklükte bir operasyonun sürdürülebilmesi için teknoloji altyapısının daha dayanıklı ve kesintilere karşı daha güçlü hale gelmesi gerektiğini belirtiyor.

Beş yıllık anlaşmanın finansal büyüklüğü ise açıklanmadı.

Tek teknoloji şirketine bağımlı kalmayacak

Ryanair’ın Google ile anlaşması şirketin mevcut teknoloji altyapısını tamamen değiştirmesi anlamına gelmiyor.

Havayolu halihazırda Amazon Web Services kullanıyor. Google Cloud’un sisteme eklenmesiyle şirket iki farklı büyük bulut sağlayıcısını aynı anda kullanan bir yapı kuracak.

Ryanair yönetimi bu stratejiyle teknoloji altyapısındaki olası kesintilerin bütün operasyonu etkilemesi riskini azaltmayı amaçlıyor.

Havacılık sektöründe yapay zekânın müşteri hizmetleri, bakım ve operasyon yönetiminde kullanımı giderek yaygınlaşırken Ryanair’ın attığı adım, teknolojinin artık yalnızca çalışanlara yardımcı olan bir araç olmaktan çıkıp bazı kararların alınmasında doğrudan rol üstleneceği yeni dönemin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.