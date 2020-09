Avrupa'nın listesine Türkiye'den 2 şirket girdi

10 Eylül 2020

Great Place to Work Enstitüsü, 3 binden fazla işletmeden yaklaşık 1,5 milyon çalışanın deneyimlerinin incelenmesi sonucuyla oluşturulan 'Avrupa’nın En İyi İşverenleri' listesini açıkladı.

Açıklanan listede, 25 uluslararası şirketle birlikte 20 adet 20 ila 49 aralığı çalışana sahip küçük işletme, 50 adet 50 ila 499 çalışana sahip orta ölçekteki işletme ve 30 adet 500’ün üzerinde çalışana sahip büyük işletme yer alıyor.

İngiltere lider, Almanya takipte

Bu yıl açıklanan 'Avrupa’nın En İyi 125 İşvereni' listesinin zirvesinde 30 şirketi bulunan İngiltere yer alıyor. İngiliz şirketlerini 28 şirket ile Almanya şirketleri takip ediyor. 22’şer şirkete sahip İsveç ve Fransa ise bu alanda üçüncülüğü paylaşıyor. Listede Türkiye’den 6’sı uluslararası ve ikisi yerli olarak toplam 8 şirket yer alıyor.

Uluslararası kategoride 25 şirket

Great Place to Work tarafından bu yıl açıklanan listede, 25 uluslararası firma yer alıyor. Bunların altı tanesi Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. AbbVie, Daimler Mobility, DHL, Hilton, Novartis, SC Johnson gibi Türkiye operasyonu bulunan şirketler bu kategoride yer alıyor.

İki Türk şirketi listede

'Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020' listesinin önemli kategorilerinden biri olan, 500 üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde bu yıl 30 şirket yer alıyor. Bu şirketlerden ikisi ise Türk. Kuveyt Türk ve Sahibinden.com, kurum kültürlerine yaptıkları yatırımlarla bu listeye girmeye hak kazanırken, Avrupa'nın En İyi Büyük Ölçekli İş Yeri (500+ çalışan) sıralamasında Sahibinden.com 19'uncu, Kuveyt Türk ise 30'uncu sırada yer aldı.

"İnsana yatırım yapan şirketler kazanıyor"

Yaptıkları analizlerde çalışan merkezli ve güven üzerine kurulu iş yeri kültürünü benimseyen şirketlerin ekonomik performanslarının yükseldiğini belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Analizlerimizde şirketlerin tüm İK uygulamalarını hem çalışan hem de yönetici perspektifinden inceleyerek en iyi işverenleri belirliyoruz. İnsana yatırım yapan şirketlerin asla kaybetmeyeceklerinin daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Listeye giren şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlar farklı olsa bile, başarıya yüksek güven kültürü sayesinde ulaşıyorlar.” ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi şöyle:

Avrupa'nın en iyi çok uluslu 10 iş yeri

Sıra Şirket adı

1 Salesforce

2 Cisco Systems Inc.

3 Hilton

4 Mars, Inc.

5 AbbVie Inc.

6 The Adecco Group

7 Daimler Mobility AG

8 Admiral Group plc

9 Cadence Design Systems Inc.

10 DHL Express

Avrupa'nın en iyi küçük ölçekli 10 iş yeri (20-49 çalışan)

Sıra Şirket adı

1 Regent

2 status C AG

3 Aava & Bang

4 Viisi

5 IIH Nordic

6 McCarthy Recruitment

7 FotoWare

8 Rewe Markt Andreas Fleischer oHG

9 protek

10 Aventim

Avrupa'nın en iyi orta ölçekli 10 iş yeri (50-499 çalışan)

Sıra Şirket adı

1 PASCOE Naturmedizin

2 Cygni

3 EASI

4 Key Solutions

5 UMB AG

6 NOVENCIA GROUP

7 Lean Consultancy Group

8 AE

9 Bending Spoons S.p.A.

10 Tenant & Partner

Avrupa'nın en iyi büyük ölçekli 10 iş yeri (500+ çalışan)

Sıra Şirket adı

1 Sparekassen Kronjylland

2 St. Gereon Seniorendienste gGmbH

3 The Sovini Group

4 coöperatie DELA

5 adesso SE

6 EXTIA

7 I.K. Hofmann GmbH

8 Baringa Partners

9 Beierholm

10 Mandatum Life