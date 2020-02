Avrupa’ya TÜGİAD damgası

22 Şubat 2020

YES for Europe Başkanlığına Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım seçildi.

Bünyesinde 21 ülkeden, 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan, Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu YES For Europe’un başkanlığını tarihte ilk kez TÜGİAD kazandı.

TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, oy birliği ile Başkanlığa seçildi.

Yıldırım “Ülkemizdeki genç girişimcilerin lider sesi TÜGİAD’ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Türk genç girişimcilerinin Avrupa’daki sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yeni ticaret köprülerinin kurulması anlamında çok önemli” dedi.

Gürkan Yıldırım şunları söyledi:

“En büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’nde Türk genç girişimcilerini Avrupa’daki her platformda destekleme mücadelemize şimdi daha güçlü devam edeceğiz. Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu olarak önümüzdeki görev süresi boyunca, gerçekçi ve ciddi hedeflerimiz var.”



“Genç girişimcilerin Avrupa’ya açılan kapısı”



TÜGİAD olarak yapacakları faaliyetlerden de bahseden Yıldırım sözlerine şunları ekledi:

“2020 Eylül ayında İstanbul’ da uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir EYEC (Geleneksel YES For Europe toplantısı) organizasyonu düzenleyeceğiz, bu organizasyona tüm ülkelerden en yüksek seviyede katılım sağlayacağız. Devletimizle koordine halinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.’



Yes For Europe Başkanlığına Seçilen Gürkan Yıldırım’ı tebrik eden TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da, “TÜGİAD Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası Genç İşadamları Derneğidir. Ülkemizi yıllardır G20 Genç Girişimciler ittifakında, ve YES for Europe (Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonunda) başarı ile temsil etmekte ve bayrağımızı buralarda dalgalandırmaktayız. Yıllardır süregelen bu mücadelemiz ve çalışmamızın sonunda YES for Europe gibi çok önemli bir organizasyonun başkanlığı ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. Bu başkanlık ile ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan ve başkanlığı yürütecek olan Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Yıldırım’ı tebrik ediyor ve süreçte katkı koyan Genel Sekreterimiz Rupen Mıhçiyan’a teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize hayırlı olsun” dedi.



YES Nedir?

YES For Europe Başkan Yardımcılıklarına Portekiz, İspanya, Polonya, Almanya seçilirken; İtalya ise Muhasip Üyeliğe seçildi. 1998 yılında Brüksel merkezli kurulan Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu (YES For Europe), genç girişimcilerinin Avrupa Birliği içerisindeki en gür sesi ve destekçisidir. Konfederasyon, genç girişimcilerin, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin hükümetlerini nezdinde lobi faaliyetlerini yürütür ve dünya genelinde üyesi olan tüm genç girişimcileri küresel organizasyonlarla bir araya getirir, genç girişimcilerin yeni iş planlamalarına ışık tutar ve finansmana erişimini sağlamak adına faaliyetler düzenler. YES For Europe, Avrupa'nın en büyük ve en dinamik genç girişimciler konfederasyonudur.