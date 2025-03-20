Ayakkabıda yüzde 10 ek vergi ithalatı kesemedi
Ayakkabıda bir aylık cari açık 120 milyon dolara ulaştı. Ocak ayında 92 milyon dolarlık ihracata karşılık 211 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Sektörün sadece bir aylık dış ticaret açığı 120 milyon dolara çıktı. İthalatın yüzde 80’ini spor ayakkabılar oluşturdu.
Nurdoğan A. ERGÜN
Dış ticaretin ithalat lehine büyüdüğü ayakkabı sektöründe ocak ayındaki dış ticaret açığı 120 milyon dolara çıktı. Bu yılın ilk ayında 92 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün ithalat değeri ise 211 milyon dolar oldu. İthalatın yüzde 80’i spor ayakkabılardan oluştu.
İthalata uygulanan verginin yılbaşından itibaren yüzde 10 artırılması ve KOBİ ölçeğinde firmalara personel başına 2 bin 500 liralık istihdam desteği verilmesinin sektöre nefes aldırdığını belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, 31 Aralık’ta ithalata getirilen yüzde 10’luk ek vergi ile koruma önlemlerinin yüzde 40’a çıktığını hatırlattı.
İthalatı önleme anlamında ek yüzde 10’un da yeterli olmadığını söyleyen İçten, “Yüzde 10’luk koruma önleminin önümüzdeki aylarda ithalatı kısmen de olsa frenleyeceğini umut ediyoruz” dedi. İçten, ayakkabı dış ticaretindeki açığın 2025’te de artarak devam ettiğini söyledi. İçten, ayakkabıda 2024’ün tamamında 550 milyon dolar olan dış ticaret açığının bu yıl sadece ocak ayında 120 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
TASD tarafından 72’ncisi düzenlenen ve alanında Avrupa’nın en büyüğü olan AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda konuşan İçten, son 2,5 yıldır birbirinden zorlu sorunlarla karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Özellikle girdi maliyetleri ile kur arasındaki makasın açılmasıyla sektörün rekabetçiliğin zarar gördüğünü ve ithalatın cazip hale geldiğini belirten İçten, şunları söyledi: “2021’i 500 milyon dolar, 2022’yi ise 350 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık.
Rekabetçilikte yaşadığımız sorunlara paralel olarak ihracatımız gerilerken, ithalatta olağanüstü bir artışla karşı karşıya kaldık. 2023’te 147 milyon dolar, 2024’te ise 550 milyon dolar dış ticaret açığı verdik. Yıllık 24-25 milyon çift civarındaki ithalat, geçen yıl üç kat artışla 76 milyon çifte ulaştı. Ayakkabı dış ticaretinde ülkemiz aleyhine dönen açık bu yıl da büyümeye devam ediyor. Ocak ayında ihracatımız yüzde 14 daralarak 92 milyon dolara geriledi. İthalat ise yüzde 54,5 artışla 212 milyon dolara yükseldi.
Daha ilk aydan 120 milyon dolar cari açık verdik. İthalata uygulanan verginin yılbaşından itibaren yüzde 10 artırılması ve KOBİ ölçeğinde firmalara personel başına 2 bin 500 liralık istihdam desteği verilmesi sektöre nefes aldırdı. Yüzde 10’luk koruma önleminin önümüzdeki aylarda ithalatı kısmen de olsa frenleyeceğini umut ediyoruz.”
Hammaddeye koruma eleştirisi
Berke İçten, bu zorlu süreçte özellikle maliyetleri düşürecek politikaların büyük önem taşıdığının altını çizdi. Türkiye’deki üreticinin 16 dolarlık bir ayakkabıda kullanılan malzemeyi Çin’e göre 3,9 dolar daha pahalıya tedarik edebildiğinin altını çizen İçten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ayakkabı yaklaşık 50 farklı malzemeden oluşuyor.
Ülkemizde yeterli üretimi olmayan suni deri, air file kumaş, tekstil malzemeleri, takviye malzemeler, aksesuarlar ve tabanları ithal etmek durumundayız. Ancak bu malzemelerin ithalatında yüzde 150’ye varan gümrük vergisi ödemek durumunda kalıyoruz. Oysa biz bu malzemeleri katma değerli ürün yapmak için ithal ediyoruz. Dolayısıyla hammadde yarı mamul ithalatından çekinmemeliyiz. Örneğin Vietnam’ın ayakkabıda neredeyse hiç yan sanayisi yok ve yıllık 2,2 milyar dolarlık suni deri ve 1 milyar dolarlık taban ithal ediyor.
Vietnam, gümrüksüz ithal ettiği bu malzemeyi işleyerek hem iç piyasanın ihtiyacını karşılıyor hem de yaklaşık 28 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştiriyor. Ülkemizde de hammadde ve yarı mamul ithalatında vergi sıfırlanabilir. Yan sanayi için de SGK indirimi, enerji teşviki, kira yardımı ya da teknolojik makinelerle ilgili indirimler düşünülebilir.”
Karaca: Programın adı ‘kurulu kapasite koruma’ olmalı
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca ise, sektörde kan kaybının 2025’te de devam ettiğine dikkat çekti. Deri ve deri mamulleri sektörü için master plan oluşturmaya karar verdiklerini bildiren Karaca, “Bugünü düşünürken geleceği de kurgulamak zorundayız.
Dernek, vakıf ve birlik başkanlarımızla orta vadeli master plan komisyonunu kurduk. İlk önce dünyanın gerçeklerine uygun verimliliği artırmaya odaklanacağız. İnşallah yılsonuna kadar sektörün master planını devreye alacağız” dedi. KOSGEB eliyle sağlanan istihdam destek programı kapsamına yan sanayinin alınmasını da talep eden Karaca, “Programın adı istihdam koruma paketi. Ama bu koşullarda 2025’te de istihdamı korumak zor olacak. O nedenle paketin adının ‘kurulu kapasite koruma’ paketi olmasını istiyoruz” diye konuştu.
"Enflasyon yüzde 20’lere düşmeden bize rahat yok"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 36 yıldır düzenlenen AYMOD’un birçok sektöre ilham kaynağı olduğunu söyledi. Avrupa’daki fuarlar kan kaybederken, İstanbul’un son yıllarda birbirinden başarılı organizasyonlara imza attığını vurgulayan Gültepe, “İnanıyorum ki İstanbul’u dünyanın en önemli fuar merkezlerinden biri yapacağız” dedi.
2022’den itibaren enflasyonda görülen artışın üretimden değil, tüketimden kaynaklandığını dile getiren Gültepe, “En zor dönemin geride kaldığına inanıyorum. Enflasyona paralel olarak faiz oranlarının aşağıya inmesiyle beraber, özellikle ikinci yarıdan itibaren sanayiyi ve ihracatı daha fazla destekleyecek politikalar ortaya koyulacağını öngörüyoruz.
Sorunlarımızı ilgili bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza her fırsatta anlatıyoruz. Üretimde ve ihracatta yaşadığımız sorunların herkes farkında. Ama enflasyonu düşürmeye odaklanan bir program var. Enflasyon yüzde 20’lere inmeden bize rahat yok. Bizim de bu süreçte verimliliğimizi ve performansımızı artırmamız önemli. Deri ve deri mamulleri sektörü özelinde yeni bir eylem planına ihtiyaç var. TİM olarak biz de bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.
72’nci kez kapılarını açtı
İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda, 29’u yabancı 270 firma katılımcı olarak yer alıyor. 22 Mart’a kadar devam edecek fuarı, 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yabancı ziyaretçilerden 590’ının yol ve konaklama giderleri, alım heyetleri programı kapsamında TASD tarafından karşılandı. 72’nci organizasyonla birlikte AYMOD dijital platforma da taşındı. Fiziki fuar kapandıktan sonra da firmalar ve alıcılar aymod.com üzerinden birbirleriyle iş bağlantıları kurabilecekler. Fuara özellikle ABD ve Kanada’dan alım heyetlerinin katıldığı dikkat çekti.