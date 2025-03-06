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Ayçiçek yağında artan talebi Türkiye karşılıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Türk ürünlerinin global pazarlarda çok iyi bir noktaya geldiğini ifade etti. Kadooğlu, ayçiçek yağında en fazla ihracatı Türkiye’nin yaptığını kaydetti.

Dünya Gazetesi
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Ayçiçek yağı üretimin­de hammadde üreticisi olmadıklarını ama bu­na rağmen en fazla ihracat ger­çekleştiren ülke konumunda olduklarını söyleyen Güney­doğu Anadolu Hububat Bakli­yat Yağlı Tohumlar ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği Başka­nı Celal Kadooğlu, “Ayçiçek yağı sektöründe biz hammadde üre­ticisi değiliz, Rusya'nın yakla­şık 17 milyon ton kapasitesi var. Ukrayna'nın 14 milyon ton ka­pasitesi var ama biz bu alanda Türkiye olarak en fazla ihracat yapan ülke olarak birinci sıra­dayız" dedi.

Türkiye'nin hububat, bakli­yat, yağlı tohumlar ve mamul­leri sektörü ihracatında ikinci sırada yer alan ayçiçek yağına küresel bazda artan talebi Türk ihracatçılar karşılıyor. Türki­ye'den 2024 yılında 11 milyar 916 milyon 814 bin dolarlık hu­bubat ihracatı gerçekleştirildi.

Bu ihracatta yüzde 7,6'lık pa­yı olan ayçiçek yağı 907 milyon 938 bin dolar ile hububat ala­nında en çok ihracatı yapılan 4. ürün oldu. 2023'te 717 bin 227 ton yapılan ayçiçek yağı ihraca­tı 2024 yılında 730 bin 594 tona yükselerek yüzde 1,9'luk artış gösterdi. 2025’e hızlı başlayan ayçiçek yağı ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre, mik­tar bazında yüzde 25,2 değer ba­zında ise yüzde 54,8 artış gös­terdi.

Geçen yıl 48 bin ton olan ihra­cattan 57 milyon 30 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yıl 60 bin 110 tonluk ihracattan 88 milyon 265 bin dolarlık kazanç sağlan­dı. Celal Kadooğlu, Türkiye'de ayçiçek yağı sektörünün her ge­çen gün büyüyen bir sektör hali­ne geldiğini dile getirdi.

Ayçiçek yağında en çok ihracat yapan ülke Türkiye

Türkiye'nin bu alanda yıl­lık 1 milyar dolarlık potansiye­le sahip olduğunu belirten Ka­dooğlu, "Bu potansiyelin yak­laşık yüzde 55'ini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri­miz oluşturuyor. Ayçiçek yağı sektöründe biz hammadde üre­ticisi değiliz, Rusya'nın yakla­şık 17 milyon ton kapasitesi var. Ukrayna'nın 14 milyon ton ka­pasitesi var ama biz bu alanda Türkiye olarak en fazla ihracat yapan ülke olarak birinci sıra­dayız" dedi.

Teknolojik altyapının iyi ol­masından dolayı Türkiye'nin ihracatta önde geldiğini anlatan Kadooğlu, bu yıl ayçiçek yağı­nın hızlı başladığını, ocak ayın­da bir önceki yıla göre Türkiye geneli yüzde 55, Güneydoğu'da ise yaklaşık yüzde 80'lik bir bü­yüme olduğunu belirtti.

Ayçiçek yağında küresel çap­ta artan talebin nedenleriyle il­gili olarak ise Kadooğlu, şöyle konuştu: "Yaklaşık 3 yıla yakın süredir Kızıldeniz sorunu ya­şıyoruz. Biz buradan bir ülke­ye bir mal gönderdiğimizde nor­malde 30 günde giden ürün sü­resi 60 ile 75 güne kadar çıkıyor, bu anlamda önceden planlanan siparişlerde bize geçmiş oldu. Bununla beraber Türk ürün­lerinin kalite anlamında iyi bir noktaya gelmesinden dolayı 2025'te patlamayı yaşamış ol­duk. Ramazan ayının özellikle gelmesi de yoğun bir talep oluş­turdu."

Kadooğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ba­zı hasatlarda yaklaşık yüzde 10- 15 gerileme olduğunu, bu duru­munda birim fiyatların artışına sebep olduğunu ancak her ge­çen gün daha sağlıklı ürüne yö­nelimden dolayı şu an Ayçiçek yağının daha çok tercih edildi­ğini vurguladı.