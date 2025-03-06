Ayçiçek yağında artan talebi Türkiye karşılıyor

Ayçiçek yağı üretimin­de hammadde üreticisi olmadıklarını ama bu­na rağmen en fazla ihracat ger­çekleştiren ülke konumunda olduklarını söyleyen Güney­doğu Anadolu Hububat Bakli­yat Yağlı Tohumlar ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği Başka­nı Celal Kadooğlu, “Ayçiçek yağı sektöründe biz hammadde üre­ticisi değiliz, Rusya'nın yakla­şık 17 milyon ton kapasitesi var. Ukrayna'nın 14 milyon ton ka­pasitesi var ama biz bu alanda Türkiye olarak en fazla ihracat yapan ülke olarak birinci sıra­dayız" dedi.

Türkiye'nin hububat, bakli­yat, yağlı tohumlar ve mamul­leri sektörü ihracatında ikinci sırada yer alan ayçiçek yağına küresel bazda artan talebi Türk ihracatçılar karşılıyor. Türki­ye'den 2024 yılında 11 milyar 916 milyon 814 bin dolarlık hu­bubat ihracatı gerçekleştirildi.

Bu ihracatta yüzde 7,6'lık pa­yı olan ayçiçek yağı 907 milyon 938 bin dolar ile hububat ala­nında en çok ihracatı yapılan 4. ürün oldu. 2023'te 717 bin 227 ton yapılan ayçiçek yağı ihraca­tı 2024 yılında 730 bin 594 tona yükselerek yüzde 1,9'luk artış gösterdi. 2025’e hızlı başlayan ayçiçek yağı ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre, mik­tar bazında yüzde 25,2 değer ba­zında ise yüzde 54,8 artış gös­terdi.

Geçen yıl 48 bin ton olan ihra­cattan 57 milyon 30 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yıl 60 bin 110 tonluk ihracattan 88 milyon 265 bin dolarlık kazanç sağlan­dı. Celal Kadooğlu, Türkiye'de ayçiçek yağı sektörünün her ge­çen gün büyüyen bir sektör hali­ne geldiğini dile getirdi.

Ayçiçek yağında en çok ihracat yapan ülke Türkiye

Türkiye'nin bu alanda yıl­lık 1 milyar dolarlık potansiye­le sahip olduğunu belirten Ka­dooğlu, "Bu potansiyelin yak­laşık yüzde 55'ini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri­miz oluşturuyor. Ayçiçek yağı sektöründe biz hammadde üre­ticisi değiliz, Rusya'nın yakla­şık 17 milyon ton kapasitesi var. Ukrayna'nın 14 milyon ton ka­pasitesi var ama biz bu alanda Türkiye olarak en fazla ihracat yapan ülke olarak birinci sıra­dayız" dedi.

Teknolojik altyapının iyi ol­masından dolayı Türkiye'nin ihracatta önde geldiğini anlatan Kadooğlu, bu yıl ayçiçek yağı­nın hızlı başladığını, ocak ayın­da bir önceki yıla göre Türkiye geneli yüzde 55, Güneydoğu'da ise yaklaşık yüzde 80'lik bir bü­yüme olduğunu belirtti.

Ayçiçek yağında küresel çap­ta artan talebin nedenleriyle il­gili olarak ise Kadooğlu, şöyle konuştu: "Yaklaşık 3 yıla yakın süredir Kızıldeniz sorunu ya­şıyoruz. Biz buradan bir ülke­ye bir mal gönderdiğimizde nor­malde 30 günde giden ürün sü­resi 60 ile 75 güne kadar çıkıyor, bu anlamda önceden planlanan siparişlerde bize geçmiş oldu. Bununla beraber Türk ürün­lerinin kalite anlamında iyi bir noktaya gelmesinden dolayı 2025'te patlamayı yaşamış ol­duk. Ramazan ayının özellikle gelmesi de yoğun bir talep oluş­turdu."

Kadooğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ba­zı hasatlarda yaklaşık yüzde 10- 15 gerileme olduğunu, bu duru­munda birim fiyatların artışına sebep olduğunu ancak her ge­çen gün daha sağlıklı ürüne yö­nelimden dolayı şu an Ayçiçek yağının daha çok tercih edildi­ğini vurguladı.