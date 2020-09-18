Aysun Zaman, LEAD Network Avrupa Danışma Kurulu’na seçildi

18 Eylül 2020

Konuyla ilgili açıklama yapan LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, “Kadın derneklerine ihtiyaç duymayan bir dünya hayal ediyorum. LEAD Network sayesinde, perakende ve tüketim ürünleri sektöründe, benimle aynı hayali paylaşan birçok ilham veren liderin, yetenekli profesyonellerin olduğunu görmenin mutluluğu içindeyim. LEAD Network Türkiye Başkanlığı, iş hayatımın anlamlı yolculuğundaki en önemli adımlardan biri haline geldi. Ne mutlu ki şimdi de LEAD Network Avrupa Danışma Kurulu’nda ilk Türk olmanın gururunu yaşayacağım. Bunun, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramlarında somut adımları birlikte atabilmede eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyorum.” dedi.

"Türkiye'de seçkin bir lider ve cinsiyet çeşitliliğinin savunucusu"

LEAD Network kurucularından Mick Broekhof ise “Aysun Zaman, Türkiye'de seçkin bir lider ve cinsiyet çeşitliliğinin savunucusu. Türkiye Başkanı olarak Türkiye'de çeşitlilik skor kartı (gender diversity scorecard) ve LEAD to LEAD Mentorluk Programı programlarını başlatan bir ekibi başarıyla yönetti. LEAD Network Danışma Kurulumuzun yeni bir üyesi olarak liderlik rolünü üstlenen Aysun'u ağırlamaktan gurur duyuyorum. " ifadelerini kullandı.

LEAD Network'ün Türkiye'de 50 kurumsal partneri bulunuyor

Yetenekli kadın iş gücünü perakende ve tüketici ürünleri sektörüne çekmek, kadın liderlerin sayısını, etkilerini itibarını artırmalarını desteklemek misyonu ile çalışmalarına Avrupa’da 8 binden fazla üyesi ile devam eden LEAD Network, Türkiye’de 50 kurumsal partneri ve 700’e yakın kadın ve erkek üyesi ile üst yönetimde daha fazla kadın lider için çalışıyor. Ayrıca etkinliklerinin yanı sıra, LEAD to LEAD Mentörlük Programı, Diversity Score Card gibi projeleriyle sektöre değer katmaya ve kadınların gelişimini desteklemeye devam ediyor.