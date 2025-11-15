BAE iş gücünde güçlü büyüme
2024’te Birleşik Arap Emirlikleri iş gücü yüzde 11’den fazla büyürken, nitelikli çalışan sayısı yüzde 13 arttı. Özel sektörde çalışan emirlik vatandaşların sayısı 156 bini geçti.
İnsan Kaynakları ve Emirleştirme Bakanı Dr. Abdul Rahman Al Awar’ın açıkladığı verilere göre, özel sektörde çalışan emirlik vatandaşı sayısı Ekim 2025 itibarıyla 156 bini aşmış durumda. Bakan Al Awar'a göre özel sektör kurumları da yüzde 14’ten fazla büyüme gösterdi.
BAE İşgücü Piyasasında Öncülük Ödülleri törenine katılan Al Awar, iş piyasasındaki örnek uygulamaların, ülkenin rekabetçi ve bilgi temelli ekonomi hedefini desteklediğini vurguladı.