Bahçıvan: İSO, marka değeri ve güvenilirliği yüksek bir kurum haline geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), kuruluşunun 70’inci yılını düzenlediği özel bir gala ile kutladı.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘70. Yıl Gala Gecesi’ne, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, TBMM Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ile Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ile birlikte İSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, birçok oda ve sivil toplum kuruluşu başkanı, İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ile sanayiciler, iş ve medya dünyasından isimler katıldı.

Gecede odanın kurulduğu 1952 yılından bu yana üyesi olan 70 yıllık 12 sanayi kuruluşuna plaket takdim edilirken, 20 yıl ve üzeri İSO Meclis üyeliği yapmış olan sanayicilere de plaket verildi.

"Sanayicilik bizim için millet sevgisi ile eşdeğer"

Odanın bu sene 70'inci yılını kutladığını söyleyen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO'nun başından itibaren bir aile, bir ekip ruhuyla hareket ederek geçen 70 yılda Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumu olmanın yanı sıra marka değeri ve güvenilirliği yüksek bir kurum haline geldiğine dikkat çekti.

Bahçıvan, devamında şunları kaydetti: “Türkiye'nin üretim hayatını ve ekonomisini geliştirerek, milletimizin refahını artırarak, ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde yer almasını sağlamak da biz sanayicileri var ediyor, bugünlere getiriyor. Sanayicilik bir aşk, sanayicilik bir tutku, sanayicilik bir emek, sanayicilik bir hayat tarzı, sanayicilik millet sevgisi ile eşdeğerdir bizim için. Bu hisleri, duyguları yaşam biçimi haline getirmek hiç kolay değil. Bunu başarabilmek sabırlı olmayı, ısrar etmeyi, hatta bazen kavga etmeyi, kimi zaman en sevdiklerinizi bile karşınıza almayı gerektirebilir. Bunların her biri, sanki zoru çözmek, başarıya ulaşmak için önünüze konan bariyerler. İSO da bu tutkuların, bu felsefenin, bu hayat çizgisinin bir simgesi, bir markası, bir bileşen. Nihayet bütün bu kavramların, en usta öğreticilerden öğrenildiği bir Sanayi Okulu. 70. Yılını kutlayan Odamızı kuran, Türk sanayine büyük hizmetleri geçmiş, bütün sanayici büyüklerimizi yöneticilerimizi, çalışanlarımızı bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum.”

"Türkiye’yi arzu ettiğimiz noktaya taşımak iyi yetişmiş gençlerimizin elinde"

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, "İSO’nun ve sanayimizin geleceği için bugün buradan ayrılırken hepimizin belleklerinde bir soru ile ayrılmasını bekliyorum, yarına nasıl bir hikaye bırakacağız? Herkes için fırsatlar yaratmak şimdi her zamankinden daha kritik hale geldi. İşin gerçeği şu ki, bugünün dünyasında değişen şartlara uyum sağlamayı öğrenen, yeni düşüncelere kapısı açık, cesur davranan, ekosistemleri koruyan, sosyal adalet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi değerlere önem veren daha fazla işletmeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi arzu ettikleri noktaya taşımanın iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, akıllı ve parlak gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Okyay, şu değerlendirmede bulundu: "Onlara burada daha iyi bir gelecek sunmak için çabalamalı ve hayattan öğrendiklerimizi, başarılarımızı, hatalarımızı ve bunlardan çıkardığımız dersleri, tecrübelerimizi onlarla paylaşarak daha kalkınmış ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Bunun içinde günceli doğru okumamız gerekiyor. Şu an küresel ekonomi ve ticarette statükonun değiştirilip yeniden dizayn edilme çabalarına tanık oluyoruz. Yeni denge modeli denilen bu süreçte 3 temel kavram öne çıkıyor. Bunlar, lokalleşme, ürün değil deneyime odaklı iş modeli ve küresel düşünerek aynı zamanda yerel hareket edebilme adaptasyon yetisi. Bu üç kavrama da en iyi uyum sağlayabilecek ülkelerin başında aslında, kanımca Türkiye geliyor."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yarını daha güçlü bir Türkiye inşa etmenin anahtarının üretmek olduğunu belirterek, "Ülkemiz sanayi üretiminin yüzde 35'ini, katma değerin yüzde 49'unu ve istihdamın yüzde 36'sını karşılayan İSO'nun bu gayede emekleri büyük. Yetmiş yıllık deneyimle İSO, ülke ekonomisinin kalkınmasına sağladığı katkıya ve üreticilere yol göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu da İSO'nun Türkiye'de sanayinin asli temsil makamı olma sorumluluğunu yerine getiren bir kurum olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Ülkemizde üretilen 4 bin farklı sanayi ürününün yüzde 46’sında ya birinci ya da ikinci, üçüncü büyük üretim kapasitesine sahip durumda. Sorunları dile getirmekle kalmıyor, çözüm önererek hayata geçiriyor. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması ile benzersiz bir kaynak sunarak kamudan özel sektöre herkese ışık tutuyor. Pek çok alandaki çalışmalarla sanayiye yeni ufuklar kazandırıyor. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay nezdinde geçmişten bugüne İSO'ya büyük emek verenleri yürekten kutluyorum."