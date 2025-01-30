Bakan Ömer Bolat: 'Bavulları hazırlayalım, Libya seferine çıkacağız'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat konuşmasında, 137 ülkede 12 bin 461 proje ve 533 milyar 800 milyon dolarlık inşaat projelerini başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2024 yılını 28 milyar 600 milyon dolarlık proje büyüklüğüyle kapattığını ifade eden Bakan Bolat, söz konusu proje bedelinin yüzde 44,7’sinin Orta Doğu ve Körfez'den geldiğini de kaydetti.

Türk Müteahhitlerinin Libya'daki projeleriyle 50 seneyi aşan bir sürede büyük başarılar elde ettiklerini belirten Bakan Bolat, "Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız." dedi. Mart ayı için ise Ukrayna programlarının olduğunu söyledi.

"2024 yılı müteahhitler için iyi geçti"

Bakan Bolat, bölgedeki jeopolitik gerginliklere rağmen 2024 yılının müteahhitler için başarılı geçtiğini kaydetti:

“Ticarette korumacılık had safhaya yükseldi. Bölgemizde, kuzeyimizde, güneyimizde jeopolitik gerginlikler, sıcak savaşlar, Gazze'deki kardeşlerimizin trajedisi ve İsrail'in vahşi katliamı böyle bir dönemde dahi Allah'a şükürler olsun ki Türkiye müteahhitleri ve müşavirleri olarak 2024 yılında dünyada ay yıldızlı bayrağımızı gerçekten gururla, iftiharla dalgalandırmayı başardık."

İhracat ve ithalat verileri

İhracat ve ithalat verilerine de değinen Bakan Bolat, hizmetler ticaretinde net 61 milyar dolarlık fazlanın gerçekleştiğinden de şöyle bahsetti:

"İhracatta Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Ocak tarihinde İstanbul'da dış ticaret verilerini mal ticareti hizmet ticareti olarak açıklamıştı. Buna göre, Türkiye olarak 2024’ü yüzde 2,5’lik mal ihracat artışıyla kapadık ve 262 milyar dolarla Cumhuriyet rekorunu kırdık.

İthalatta da yüzde 5’lik bir azalışı başardık. 344 milyar dolara gerilettik. Dış ticaret açığımızda da böylece yaklaşık 26,5 milyar dolarlık bir azalışla 82,2 milyar dolara dış ticaret açığımızı geriletmiştik.

Mal ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1’e yükseldi. Hizmetler İhracatı da Şubat ayının 11-12’sinde Merkez Bankamız ödemeler dengesini açıkladığında on iki aylık verileri açıklayacağız. Tahminlerimize göre, 114 milyar dolar civarında orada da tam 8 milyar dolarlık bir artışla yine Cumhuriyet rekorunu kırdık.

Burada en çok sevindirici olan, hizmetler ticaretinde net 61 milyar dolarlık fazlamız gerçekleşti. Böylece mal dış ticaretinde hızla azaltmamıza rağmen karşılaştığımız açığı kapatırken hizmetler ticaretinde büyük bir fazla veriyoruz."

137 ülkede tamamlanan projeler

Bolat, toplamda Türkiye’ye 375 milyar dolar net döviz geliri sağlandığının altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat döviz geliri hedefi çizdiğinden bahsetti.

Türk Müteahhitlerinin Libya'daki projeleri ile 50 seneyi aşan bir sürede büyük başarılar elde ettiklerini belirten Bakan Bolat, 137 ülkede 12 bin 461 proje ve 533 milyar 800 milyon dolarlık inşaat projelerini başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

2024 yılı yurt dışı müteahhitlik sektörü rakamları

Bakan Bolat, yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2024 yılını 28 milyar 600 milyon dolarlık proje büyüklüğüyle kapattığının altını çizdi:

“Dünyadaki özellikle batılı pazarlardaki ekonomik durgunluğa ticaretteki yoğun korumacılık eğilimlerine, aksiyonlarda rağmen bu proje büyüklüğünün yakalanmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz.

2024 yılında kazanılan bu yaklaşık 28 buçuk milyar dolarlık proje bedelinin yüzde 44,7’si Orta Doğu ve Körfez'de. Yüzde 29,8’i Afrika'da. Yüzde 13,2 de bağımsız devletler topluluğu BDT bölgesindeki projelerde."

"Libya seferine çıkacağız"

Bakanlık olarak özellikle Körfez ülkelerinde yaptıkları gezilerde yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Bakan Bolat, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız. Daha sonra Mart ayı içinde Ukrayna programımız var. Ukrayna'nın yeniden imarı Görev Gücü Toplantısına gideceğiz hep birlikte. Yine bu yıl içinde Rusya ile Karne Ekonomik Komisyonu toplantımız olacak Moskova'da ve devam edecek”