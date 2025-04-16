Bakan Vedat Işıkhan'dan staj desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla verilen staj desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladıklarını kaydetti.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedefleri

Çalıma hayatını daha da güçlendirmek için yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, bu amaçla hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedeflerinin gerçekleştirileceğini ifade etti:

"İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştiriyoruz.

İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık.

Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık.

Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."