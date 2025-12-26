Balta: Altyapı çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz

Dünya Bankası finansmanlı altyapı çalışmalarında gelinen son durumu aktaran kasım ayı ilerleme raporuna göre altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

“Altyapı çalışmalarını 24 ay yerine 16 ayda bitireceğiz”

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, planlanan iş bitirme süresinin önünde olduklarını vurgulayarak, altyapı çalışmalarında öngörülen 24 aylık süreden ciddi bir tasarrufla 16 ayda bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Balta sözlerine şöyle devam etti:

“840 bin m³’lük yol hafriyat işleri ve 662 adet fore kazık işlerinin tamamı bitirildi. Öte yandan istinat duvarlarının yüzde 95’i, atık su, yağmur suyu boru hattı ve açık kanallarının yüzde 80’i tamamlandı. Toplamda altyapı iş yükümüzün büyük bir bölümünü tamamlayarak önemli bir ilerleme kaydettik.”

Altyapı çalışmalarındaki ilerlemenin firmaların yatırımlarını hızlandırdığına dikkat çeken TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, inşaat ruhsatı alan firmaların süreçleriyle ilgili bilgi verdi. Başkan Balta, şu ana kadar dört firmanın inşaatlarını başarıyla tamamladığını ve tesislerini faaliyete hazır hâle getirdiğini belirtirken, beş firmanın ise inşaat çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Balta, firmaların inşaat süreçlerindeki ilerlemenin, OSB’nin altyapı ve planlama çalışmalarının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı. Altyapı yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte firmaların projelerini zamanında hayata geçirebildiğini belirten Balta, bu sürecin hem OSB’nin büyümesini hem de bölgedeki istihdam ve üretim kapasitesini olumlu etkilediğini sözlerine ekledi.

“Firmalarımız iş birliğiyle ilerlemelere imza atabilir”

Geçtiğimiz aylarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla, daha önce tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’si olan TÜİOSB, artık “Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi” kimliğiyle yoluna devam etme kararını almıştı. Bu tarihi karar ile sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun üretim yapacak tüm sektörlerin bölgede yer alabilmesinin önü açılmış oldu.

Başkan Balta, karma sektörlere açılmalarının Avrupa Yeşil Mutabakat Kriterlerine uyumlu, teknoloji üreten, inovatif tüm ihracatçı firmalara yönelik bir hamle olduğunu vurguluyor ve ekliyor:

“Üretimde verimliliğin ve ihracatta rekabet avantajı sağlayacak inovatif firmalar ile uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak istiyoruz. TÜİOSB bünyesindeki firmaların birlikte ve iş birliği ile hareket etmelerinin ciddi bir teknolojik atılım sağlayacağını biliyoruz. Örneğin, sürdürülebilir enerji sektöründe üretim ve Ar-Ge çalışmaları yapan firmaları bünyemize davet ettik. Bu firmaların sağlayacağı teknolojik kapasite, bünyemizdeki diğer firmalara ciddi avantajlar sağlayabilir.”