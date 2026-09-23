Baran: KOBİ’ler iklim dönüşümüne finansman desteğiyle dahil edilmeli

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iklim hedeflerinin somut biçimde sonuçlanabilmesi için iş dünyasına önemli görevler düştüğünü belirterek, "İş dünyamızın bu görevleri üstlenebilmesi, enerji verimliliğini artırması ve üretim süreçlerine entegre edebilmesi için yeni teknolojilere yatırım yapması şart." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Baran'ın New York'ta gerçekleştirilen ve küresel iş dünyası, finans kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini bir araya getiren "COP31 İş Forumu-New York Diyaloğu" toplantısına katıldığı bildirildi.

Baran, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, iklim hedeflerine ulaşmada iş dünyasının rolüne işaret ederek, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunun, iş dünyasının hem etkilendiği, hem de etkilediği bir alan olduğunu vurguladı.

İklim hedeflerinin somut biçimde sonuçlanabilmesi için iş dünyasına önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Baran, "İş dünyamızın bu görevleri üstlenebilmesi, enerji verimliliğini artırması ve üretim süreçlerine entegre edebilmesi için yeni teknolojilere yatırım yapması şart. Bunun için KOBİ'lerimizi konuya dahil eden ve finansmanla desteklenen bir yol haritası ortaya konması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in, iklim değişikliği başlıklarının kapsamlı biçimde ele alınması açısından önemli bir zemin oluşturacağını vurguladı. COP31 Antalya toplantılarının, bu konuların detaylı bir şekilde ele alınması açısından önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat

Hisarcıklıoğlu'nun da COP31 İş Forumu Başkanı olarak küresel düzeyde iş dünyasını harekete geçiriyor olması, iş dünyasının iklim değişikliği konusundaki düzenlemelere küresel düzeyde uyumlanmasının sağlanması açısından çok önemli. ATO olarak iklim değişikliğine ilişkin gelişmeleri takip etmeye ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz."