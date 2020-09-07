Bayer Türk’te üst düzey atama
Çiğdem Sarıyıldız, Bayer İlaç Türkiye ve İran Ülke Ruhsatlandırma Müdürü olarak atandı.
Çiğdem Sarıyıldız'ın Bayer İlaç Türkiye ve İran Ülke Ruhsatlandırma Müdürü olarak atandığı bildirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde tamamlayan Sarıyıldız, üretim, Ar-Ge, ruhsatlandırma, pazara erişim alanlarında farklı rollerde görev aldı.
İlaç sektöründe ruhsatlandırma alanında 15 yıllık deneyime sahip olan Sarıyıldız, yeni görevinde Bayer İlaç Türkiye ve İran ülke portföylerinin ruhsatlandırma faaliyetlerinden sorumlu olacak.