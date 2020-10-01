Bayer Türk’te üst düzey atama

01 Ekim 2020

Bayer Türk, yaptığı açıklama ile Bayer Tarım Ürünleri/Çevre Sağlığı Güney Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Grup Müdürü olarak çalışmakta olan Gökhan Vergon'un Çevre Sağlığı, PMPH (Haşere ile Mücadele, Kamu Sağlığı Ticari Operasyonlar) Kuzey Amerika Bölge Direktörlüğü görevine atandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökhan Vergon, San Diego State Üniversitesi’nde MBA programını birincilikle tamamladı. Lojistik, otomotiv ve pazarlama alanlarında farklı rollerde görev alan Vergon, Bayer Tarım Ürünleri/Çevre Sağlığı alanında 7 yıldır önemli çalışamalar gerçekleştirdi.