BDY Group Lojistik filosunu büyüttüğünü açıkladı

BDY Group Lojistik, filosuna 50 adet Ford F-Max katttığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan törenle, LPG ve petrol sevkiyatında kullanılmak üzere 50 yeni Ford F-Max'ın BDY Group'a teslimi gerçekleşti.

BDY Group Lojistik, LPG ve petrol sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yeni mevzuata uygun

Açıklamada, BDY Group adına BDY Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyda İpek'in törende konuşmasına yer verildi. İpek, depolama ve taşıma aşamalarında daha verimli süreçler ve modeller geliştirerek, maliyet ve zaman açısından avantaj yaratan çözümler ürettiklerini kaydetti. Şeyda İpek ayrıca, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin mallarının taşınması aşamasında yeni belirlenen mevzuat kapsamında güvenlik ve çevresel kalite standardını belirleyen Avrupa Birliği regülasyonu General Safety Regulation (Genel Güvenlik Yönetmeliği) ile belirlenen özellikteki araçları hızlı bir şekilde filomuza katarak, tedarik süreçlerinde güvenliğe önem veren şirketler arasında hızlıca yerimizi aldık."