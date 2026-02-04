Beklentiler yükseliyor, yatırımda frene basılıyor

Bursa Sanayicileri ve İşin­sanları Derneği (BUSİAD), Ocak 2026’da üyeleri nez­dinde gerçekleştirdiği BUSİAD İk­tisadi Yönelim Anketi’nin sonuç­larını açıkladı.

Bursa Uludağ Üni­versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla hazırlanan çalışma, firmaların gelecek 6 aya ilişkin mevcut görünümlerinde iyileşme beklentisi taşıdığını ortaya koydu.

Büyüme beklentisi sürüyor

2025 yılının dördüncü çeyreğine ait veriler, iktisadi faaliyette önceki çeyreğe benzer bir eğilimin sürdü­ğüne işaret ederken, yıllık büyüme­nin Orta Vadeli Program tahmini olan yüzde 3,3’ü aşacağı anlaşılıyor. Yıl genelinde büyümenin 2024’e göre ivme kazandığı, iç ve dış ta­lep arasındaki dengenin bozuldu­ğu izlendi. İç talebin direncini ko­ruması karşısında enflasyon yılın son çeyreğinde düşüş eğilimine gir­di.

Ankete katılan firmaların değer­lendirmeleri, önceki çeyrekte baş­layan toparlanmanın sürdüğünü, imalat sanayinde ise sınırlı bir ge­rileme yaşandığını gösteriyor. Fir­malar, gelecek altı aylık dönemde mevcut görünümlerinin önemli öl­çüde iyileşmesini bekliyor. Bu bek­lenti, önümüzdeki üç ayda üretim hacimlerinin artacağı yönündeki öngörülerle de örtüşüyor.

Öte yandan firmalar, önümüzde­ki üç ayda istihdam düzeyinde aza­lış bekliyor. Önümüzdeki 6 ay bo­yunca ücret maliyetlerinin artacağı öngörülürken, bu artış beklentisi­nin bir önceki çeyreğe göre zayıfla­dığı görülüyor. Makine-teçhizat ya­tırımlarında gelecek 12 ay için aza­lış beklentisi öne çıkarken, bina ve tesis yatırımlarında sınırlı bir iyi­leşme öngörülüyor.

İhracat siparişlerinde güçlenme

İhracat yapan firmalar, gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre iyileşmesini bekliyor. Bu beklenti özellikle ima­lat sanayinde daha güçlü. Firmala­rın faiz riskine ilişkin algısında ar­tış görülürken, finansman ihtiya­cının azalacağı yönündeki beklenti işletme sermayesi ihtiyacının risk olarak görüldüğünü işaret ediyor.

Kur risklerinde genel olarak aza­lış görülürken, imalat sanayi için sınırlı artış söz konusu. Firmaların gelecek üç aylık döneme ilişkin TL kredi faiz oranı beklentisi ise aşa­ğı yönlü. Firmalar, önümüzdeki üç ayda birim maliyetlerin artmasını beklerken, bu artışın önceki çeyre­ğe göre daha sınırlı olacağını öngö­rüyor. Satış fiyatlarının yukarı yön­lü değişmesi beklenirken, yıl sonu üretici fiyatları enflasyonu beklen­tisinde belirgin bir düşüş görülüyor.

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, BUSİAD İkti­sadi Yönelim Anketi’nin iş dünya­sının mevcut durumu doğru oku­ması ve geleceğe ilişkin beklentileri ortaya koyması açısından önemli bir işlev gördüğünü belirterek “An­ketimiz, BUSİAD üyeleri ve Bur­sa kamuoyu açısından her çeyrek dönemde ekonominin nabzını tut­mamıza olanak sağlıyor.

Ocak 2026 anketimiz; önümüzdeki dönemde istihdam ve yatırımlarda bazı tem­kinli beklentiler içermekle birlikte, ihracat, enflasyon görünümü ve fir­maların genel beklentileri açısın­dan umut verici bir tabloya işaret ediyor. Küresel ölçekte belirsizlik­lerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, ülkemizin ihracatla büyüme potansiyeline sadık kal­ması büyük önem taşıyor” dedi.

“Yapısal engeller azaltılmalı”

Hatunoğlu, üretim ve ihracat yapan firmaların önündeki yapısal engellerin azaltılması gerektiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Üretim ve ihracat yapan firmalarımızın faaliyetlerini kolaylaştıracak; finansmana erişimin öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi, yatırım süreçlerinde izin ve ruhsat prosedürlerinin sadeleştirilmesi, enerji ve iş gücü maliyetlerini dengeleyici adımların atılması, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını destekleyici teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca, ihracatçı firmalarımız için kur riskini yönetmeye yönelik araçların çeşitlendirilmesi ve KOBİ’lerin nitelikli iş gücüne erişimini destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi, üretim ekosisteminin sağlıklı şekilde devamı açısından kritik görülmektedir.”