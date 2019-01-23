Belge, hizmet ve tasdikler ücretsiz olacak

23 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılında üyelere yönelik olarak ücretsiz verilecek hizmetlerle alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Uğurdağ, Orta Vadeli Mali Plan ve Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) da üzerinde durulduğu gibi kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplinin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Yavuz Uğurdağ, “Odamız üyesi sanayicilerimiz başta olmak üzere ekonomiye katkı sağlayan tüm ticari işletmelerimizin anılan hedeflere ulaşma noktasında gayret sarf edeceğine inanıyoruz. Bununla birlikte özellikle perakende ticarette ve sanayi kesiminde azalan kâr marjları ve yüksek rekabet şartlarının devam ettiği görülmektedir. Ülkemize karşı birçok noktadan yürütülen müdahale ve ekonomik operasyonlara karşı hep birlikte olmanın gerektiği bilinci ile mücadele etmeli, üretimi ve istihdamı artırmalı, ‘el ele geleceğe’ düsturumuz çerçevesinde birleşmeliyiz” dedi.

İTSO olarak öncelikli projelerinin üyelerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak olacağını belirten Uğurdağ, Akredite Oda olan İTSO’da üyelere sunulan hizmet kalitesinin her geçen gün arttığına işaret etti. Bu çerçevede odanın teknolojik altyapısını ve personel yapısını güçlendirmek amacıyla gerekli yatırımları yapacaklarını belirten Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimize sunulan hizmetin nitelik ve niceliğini artırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak için gerekli çalışmaları tüm gayret ve imkânlarımızla yürüteceğiz. Bu kapsamda, 2019 yılında odamız tarafından düzenlenecek belgeler, verilen hizmetler ve yapılacak tasdiklerden zorunlu olanlar hariç tamamı ücretsiz hale getirilmiştir. Yürürlükteki 2019-2022 stratejik planımız ve bu plan ışığında oluşturacak 2019 yılı iş planı ve çalışma programı çerçevesinde hedeflerimize azami tasarruf prensibiyle kaynaklarımızın en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.