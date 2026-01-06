BESİ OSB için geri sayım başladı
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB’de altyapı, enerji ve su çalışmaları tamamlandı. 3 bin 200 dönümlük alanda hayata geçirilen tesisin bölge ekonomisine katkı sağlaması beklenirken, OSB’nin kırmızı et üretiminde entegre bir merkez oluşturması hedefleniyor.
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB’de altyapı, enerji ve su çalışmaları tamamlandı. 3 bin 200 dönümlük alanda hayata geçirilen tesisin bölge ekonomisine katkı sağlaması beklenirken, OSB’nin hayvancılık ve kırmızı et üretiminde entegre bir merkez oluşturması hedefleniyor.
Malatya'da, ekonominin yeniden canlanmasına yönelik önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin Malatya'nın Yazıhan ilçesinde faaliyete geçmesi için gün sayılıyor.
Yaklaşık 8 yıl önce projelendirilen ve fiziki çalışmaları tamamlanan Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin, bölge ekonomisine ciddi katma değer sağlaması bekleniyor. Toplam 3 bin 200 dönümlük alanda kurulan tesiste altyapı, enerji ve suyla ilgili tüm çalışmaların tamamlandığı bildirildi.
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, OSB'nin yatırımcı kabul edecek aşamaya geldiğini belirterek, "Birinci etapta 50'nin üzerinde parsel yatırımcıyı bekliyor. Enerji iletim hatlarıyla ilgili sorunlar çözüldü, bölgeye enerji verilebilecek duruma geldi" dedi.
"Kırmızı et kesim kapasitesi artacak"
Malatya'nın hayvancılık ve kırmızı et sektöründe önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Özcan, "Halihazırda Malatya'da yıllık ortalama 200 milyon dolar değerinde kırmızı et kesimi yapılmaktadır. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamın daha da artması beklenmektedir. Kurulacak OSB ile birlikte besi işletmeleri, et kombinası, güneş enerjisi santrali (GES), biyogaz tesisleri ve kaba yem fabrikası sayesinde bölge, hayvancılıkta entegre bir merkez haline gelerek Türkiye'nin dört bir yanına sevkiyat gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.
“Malatya’nın geleceği için büyük bir umut”
Projede Yazıhan Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yazıhan Belediyesi ve Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin iş birliği içinde çalıştığını belirten Özcan, Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB’nin Malatya’nın geleceği için büyük bir umut olduğunu sözlerine ekledi.