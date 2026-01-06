BESİ OSB için geri sayım başladı 

Malatya’nın Yazıhan ilçe­sinde kurulan Tarıma Da­yalı İhtisas (BESİ) OSB’de alt­yapı, enerji ve su çalışmaları ta­mamlandı. 3 bin 200 dönümlük alanda hayata geçirilen tesisin bölge ekonomisine katkı sağla­ması beklenirken, OSB’nin hay­vancılık ve kırmızı et üretimin­de entegre bir merkez oluştur­ması hedefleniyor.

Malatya'da, ekonominin ye­niden canlanmasına yönelik önemli yatırımlar hayata ge­çiriliyor. Bu kapsamda, Do­ğu Anadolu Bölgesi'nin en bü­yük Tarıma Dayalı İhtisas (BE­Sİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin Malatya'nın Yazıhan ilçesinde faaliyete geçmesi için gün sayı­lıyor.

Yaklaşık 8 yıl önce projelen­dirilen ve fiziki çalışmaları ta­mamlanan Yazıhan Tarıma Da­yalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin, bölge eko­nomisine ciddi katma değer sağ­laması bekleniyor. Toplam 3 bin 200 dönümlük alanda kurulan tesiste altyapı, enerji ve suyla ilgili tüm çalışmaların tamam­landığı bildirildi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Öz­can, OSB'nin yatırımcı kabul edecek aşamaya geldiğini be­lirterek, "Birinci etapta 50'nin üzerinde parsel yatırımcıyı bek­liyor. Enerji iletim hatlarıyla il­gili sorunlar çözüldü, bölgeye enerji verilebilecek duruma gel­di" dedi.

"Kırmızı et kesim kapasitesi artacak"

Malatya'nın hayvancılık ve kırmızı et sektöründe önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Özcan, "Halihazırda Malatya'da yıllık ortalama 200 milyon do­lar değerinde kırmızı et kesimi yapılmaktadır. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamın daha da artması beklenmekte­dir. Kurulacak OSB ile birlikte besi işletmeleri, et kombinası, güneş enerjisi santrali (GES), biyogaz tesisleri ve kaba yem fabrikası sayesinde bölge, hay­vancılıkta entegre bir merkez haline gelerek Türkiye'nin dört bir yanına sevkiyat gerçekleşti­rilecektir" ifadelerini kullandı.

“Malatya’nın geleceği için büyük bir umut”

Projede Yazıhan Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yazıhan Belediyesi ve Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin iş birliği içinde çalıştığını belirten Özcan, Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB’nin Malatya’nın geleceği için büyük bir umut olduğunu sözlerine ekledi.