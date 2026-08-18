BHP’de cinsel taciz bilançosu: 109 kişi işten çıkarıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

BHP’nin bugün yayımlanan yıllık raporu, toplam bildirimlerin gerilemesine karşın doğrulanan vakaların arttığını gösterdi. Şirket verileri, uzak maden sahalarındaki çalışma kültürüne yönelik uzun süredir devam eden eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Haziran 2026’da sona eren mali yılda şirketin iş yeri davranışlarıyla ilgili kanallarına toplam 2 bin 563 bildirim ulaştı. Bunların yüzde 44,4’ünü saygısız davranış, taciz ve zorbalık şikâyetleri oluştururken, cinsel taciz bildirimlerinin payı yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Bildirim azaldı, doğrulanan vaka arttı

BHP’ye yapılan cinsel taciz bildirimlerinin sayısı 2025 mali yılındaki 429 seviyesinden 380’e geriledi. Buna karşılık soruşturma sonucunda doğrulanan vaka sayısı 102’den 113’e yükseldi.

Doğrulanan vakalar, şirketin küresel operasyonlarında maden sahaları, ofisler ve iş yeri dışındaki şirket bağlantılı olayları kapsadı. BHP, vakaların hangi ülke veya tesiste yaşandığına ilişkin coğrafi dağılım paylaşmadı.

Şirket, doğrulanan cinsel taciz vakalarından sorumlu 109 kişinin işine son verildiğini, yüklenici çalışanların sahadan uzaklaştırıldığını veya ilgili kişilerin süreç sırasında istifa ettiğini bildirdi. Irkçı taciz vakaları nedeniyle de 22 kişi işten çıkarıldı, sahadan uzaklaştırıldı veya görevinden ayrıldı.

BHP raporunda, cinsel taciz bildirimlerinin yüzde 56’sının çalışanlar adına yöneticiler ve ekip liderleri tarafından sisteme kaydedildiği belirtildi. Şirket, çalışanların isim vermeden bildirim yapabildiğini ve şikâyet sahiplerine karşı her türlü misillemenin yasak olduğunu vurguladı.

Vakaların önemli bölümü fiziksel temas içerdi

Doğrulanan 113 vakanın 38’i cinselleştirilmiş veya uygunsuz fiziksel temasla ilgiliydi. Toplam 18 vaka cinsel içerikli saldırgan yorumlar, ısrarlı takip, istismara hazırlama veya görüntü temelli taciz olarak sınıflandırıldı.

Kalan 56 vaka cinsel içerikli konuşmalar ve şakalar dahil diğer taciz biçimlerinden oluştu. Bir vakada ayrıca cinsiyete dayalı taciz tespit edilirken, şirket raporunda doğrulanan vakalar arasında cinsel saldırı olarak sınıflandırılmış olay bulunmadığı kaydedildi.

BHP verileri, her bildirimin resmî soruşturmayla sonuçlanmadığını da gösterdi. Şirket, 71 cinsel taciz bildirimini eğitim, arabuluculuk, yöneticilerin müdahalesi veya kolaylaştırılmış görüşme gibi soruşturma dışı yöntemlerle ele aldı.

Bir başka 104 bildirim ise yetersiz bilgi bulunması veya olaydan etkilenen kişinin soruşturmaya katılmak istememesi nedeniyle incelenemedi. Bu grupta isimsiz bildirimler ile şikâyet sahibinin sürece devam etmeyi tercih etmediği vakalar da bulunuyor.

BHP, şikâyetlerin şirket operasyonlarından bağımsız çalışan Etik ve Soruşturmalar ekibi tarafından değerlendirildiğini belirtti. Olaylardan etkilenen çalışanlara özel destek sağlandığı, izlenecek yöntemin kişinin tercihi ile olayın niteliği ve ağırlığına göre belirlendiği ifade edildi.

Uzak maden sahaları neden yüksek risk taşıyor?

BHP raporundaki veriler, Avustralya’nın uzak bölgelerindeki maden sahalarında çalışma koşullarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde açıklandı. Uçakla gidilip gelinen bu tesislerde çalışanlar haftalar boyunca aynı alanda çalışıyor, konaklıyor ve sosyal hayatlarını sürdürüyor.

Batı Avustralya Parlamentosunun 2022 tarihli incelemesi; fiziksel izolasyon, erkek çalışanların ağırlığı, katı hiyerarşi ve çalışanların yöneticilere bağımlılığı gibi etkenlerin cinsel taciz riskini artırdığını ortaya koymuştu. Avustralya Eşit Fırsatlar Komisyonunun sunduğu verilerde, madencilik sektöründeki çalışanların yüzde 40’ının önceki beş yılda cinsel tacize maruz kaldığı belirtilmişti.

BHP, Rio Tinto ve Fortescue’nun uzak maden sahalarındaki çalışma kültürüne ilişkin toplu davalarla karşı karşıya bulunması da sektör üzerindeki baskıyı artırıyor. Yargılama süreci devam eden bu davalardaki iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

BHP’nin yeni raporu, toplam bildirimlerdeki gerilemeye rağmen doğrulanan vakaların artmasının sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini gösteriyor. Açıklanan rakamlar, madencilik sektöründe çalışan güvenliğinin yalnızca fiziksel kazalarla değil, iş yeri kültürü ve psikolojik güvenlikle birlikte ele alınması gerektiğine işaret ediyor.