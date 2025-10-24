Bilim ve liderlik İstanbul’da buluştu: Sabancı Üniversitesi’nden öngörülü vizyon

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ev sahipliğinde, GESDA iş birliğiyle düzenlenen “Öngörülü Liderlik Zirvesi” 20–23 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve, bilim, teknoloji, politika ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirerek geleceği öngören liderlik kavramını ele aldı.

Açılış konuşmalarında Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, liderliğin sadece vizyon değil, “insanla ve ekip ruhuyla” ilgili olduğuna dikkat çekti. Sabancı, 25 yıl önce kurulan üniversitenin disiplinlerarası yapısının, “geleceğin üniversitesi” tasarımı olduğunu vurguladı.

Zirvede GESDA Genel Sekreteri Stéphane Decoutère, WEF Geçici Başkanı Peter Brabeck-Letmathe ve İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta gibi uluslararası isimler yer aldı. Oturumlarda, bilimin diplomasiyle birleştiği noktada öngörülü liderliğin önemi vurgulandı.

Sabancı, “Artık veriyi anlamak kadar, insan davranışını ve toplumsal dinamikleri kavramak da liderlik için zorunlu” dedi.

(Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, GESDA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Brabeck-Letmathe)

Geleceğin liderleri için yeni müfredat

Zirve kapsamında tanıtılan Öngörülü Liderlik için Küresel Müfredat (GCAL), karar vericileri geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Sabancı Üniversitesi, bu küresel programın beş resmi pilot merkezinden biri olarak bilimsel öngörüyü somut liderlik uygulamalarıyla birleştiriyor.

Bilim, diplomasi ve teknolojinin kesişiminde konumlanan zirve, Türkiye’nin geleceğe yön veren liderlik potansiyelinin altını çizdi.