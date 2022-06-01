PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı Lideri Ülker Day moderatörlüğündeki "Geleceğin İş Gücüne Liderlik Etmek" panelinde August Leadership Ortağı & Beba Vakfı Kurucusu Ümran Beba Sun Tekstil & Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal konuşmacı olarak katıldı.

UYSAL: GENÇ YETENEK AÇIĞI VAR

Yurt dışına ihraç ettiğimiz yöneticiler bizim için çok önemli. Ancak havuza baktığımızda genç yetenek açığı var. Belki 10 yıl sonra yurtdışına ihraç ettiğimiz için gurur duyacağımız isimler olmayabilir. Özellikle bilişim yeteneğine sahip çıkmak tüm ülkeler için önemli halde geldi. Kariyer.net 10 milyon iş başvurusu alıyor. Kendi rakamlarımıza göre bilişim yeteneği ihtiyacı 110 bin seviyelerinde… Bilişim yeteneğimiz ise 20 bin civarı… Yani 90 bin yeteneği bulamıyoruz. Üniversitelerden mezun olanlar da bu ihtiyaca yetmiyor. Bilgisayar mühendislerinin sadece yüzde 53’ü yazılım sektöründe çalışmayı tercih ediyor. Bilişimde havuz büyüyor ama dolmuyor. Tabi bunu Türkiye’nin zaman zaman ihtiyaç duyduğu mevsimlik fındık işçi olarak da düşünemeyiz. Yetenek kapmak konusunda çok fazla rekabet var. Türkiye’deki iş gücü kaynağı yurt dışındaki firmalar için çok ucuz oldu. Yurtdışına kaybettiğimiz işi gücü ve yeteneğin ülkemize ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor: En önemlisi daha fazla dijital yeteneğin kazandırılması. Metropolde çalışan şirketler, Anadolu’nun başka yerlerinden yetenekleri uzaktan çalıştırılabilmeli, bunun için bir Ar-Ge mevzuatında bir düzenleme gerekiyor. Bilişim yeteneğini yetiştirmek en elzem konu, bu konuda eğitim seferberliği gerekiyor.

BEBA: LİDER HERKESİN SESİNİ DUYMALI

Veri okuryazarlığı çok önem kazanıyor. Liderlik konusunda global bakış açısı çok önemli. Dünyada ne olduğuna bakmak, çok büyük tabloyu görebilmek gerekiyor. İşgücüne liderlik etme konusunda empati ve kapsayıcılık öne çıkıyor. İnsan olarak çalışanımızın nerede durduğunu, ne hissettiğini anlamamız gerekiyor. Çalışanlar için hedef koymak önemli hale geldi. Ayrıca lider olarak herkesin sesini duymak, herkesin yaptığı işi görmek zorundayız. Performans yönetimini nasıl yaparız diye düşünmemiz gerekiyor. Burada da sistemler devreye giriyor. Çalışanlara eşitlikçi yaklaşımlar da çok önemli. Cesur yönetim öne çıkıyor. Herkesin sesini duyarak kararları alabilmek çok çok önemli. Çalışanları işin bir parçası haline getirmek de gerek.

ÜNLÜTÜRK: ÇALIŞANA YATIRIM YAPMAK ŞART

Biz 35 yıl önce konfeksiyonla başladık. Hedefimiz, hayalimiz şuydu; Ünlütürk’ler olmadan da şirketin ayakta durabilmesi… İnsan kaynağını geliştirme anlayışını da başından benimsedik. Şimdi 2 bin 300 çalışanımızla ruhumuzu korumak istiyoruz. Biliyoruz ki çalışanlara yatırım yapmak gerekiyor. Geçim problemi, maaşıyla ilgili kaygı duyuyorsa çalışanların verimliliği zor. Bu sebeple biz iç değerlendirme ve kademelendirme yaptık. Herkes aynı seviyede müdür değil. Endüstri bağımsız olarak ortalama müdür maaşlarına, çalışan maaşlarına bakarak maaş belirliyoruz. Ama bu yeterli değil sonuçta herkesin yetkinlikleri farklı. Bu sebeple yetkinlik ölçümlemesi çalışması da yaptık. 3 farklı kategori çıktı. Sistemi tıkayanlar: onlar ne yaparsanız yapın değişime açık değil. Yıldızlar ve bir de yıldız seviyesine getirmek için eğitim vermeniz gerekenler var. Yetenek gelişim programı da yapıyoruz. Yazılım bizim için de anahtar nokta. Yazılımcımızı da yetiştirelim dedik ve kurs programı açtık. Mühendislik mezunlarına yazılım eğitimi veriyoruz.