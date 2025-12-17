BİM organize perakendenin en beğenilen şirketi seçildi

Türkiye’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Capital’in sektör profesyonellerinin görüşleriyle hazırladığı araştırmada; güvenilirlik, finansal sağlamlık, çalışanlara verilen değer ve kurumsal sorumluluk gibi kriterler esas alındı. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda BİM, organize perakende sektörünün en beğenilen şirketi oldu.

Yüksek indirim modeli

BİM, 30 yıl önce temel gıda ve tüketim ürünlerini en uygun fiyatla, yüksek kalite standartlarında sunma hedefiyle yola çıktı. Bugün Türkiye genelindeki yaygın mağaza ağı ve müşteri güveni sayesinde “Yüksek İndirim” modelinin öncülerinden biri olarak konumlanıyor.

Ödül töreninde konuşan BİM COO’su Tolga Şahin, müşterilerin duyduğu güvenin şirketin en büyük gücü olduğunu belirtti. Şahin, BİM’in Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlama sorumluluğuyla çalıştığını vurguladı.

Tolga Şahin, bu başarının arkasında tüm BİM çalışanlarının emeği olduğunu ifade ederek, sektördeki paydaşlara ve araştırmada oy kullanan temsilcilere teşekkür etti.