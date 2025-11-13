Birlik başkanları Bursa ihracatını değerlendirdi: İhracatçı sürdürülebilir büyüme arayışında

Nezaket ÇETİN

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ekim ayı verileri, Bursalı ihracatçıların tüm zorluklara rağmen ihracattaki ivmesini koruduğunu ortaya koydu. Birlik başkanları değerlendirmelerinde; artan enerji, hammadde ve işçilik maliyetleriyle küresel talep daralmasının sektörler üzerindeki baskısını dile getirirken, 2025 sonuna doğru sürdürülebilir üretim, teknolojiye yatırım ve yeni pazarlarda büyüme hedeflerine odaklandıklarını vurguladı. UİB yönetimi, yılın kalan döneminde özellikle AB pazarındaki seyrin ihracat performansı üzerinde belirleyici olacağını öngörürken, 2025 yılı sonunda hedeflenen rakamlara ulaşılacağına dair güven tazeledi.

“2025 sonunda hedefe ulaşacağız”

2025 yılı ekim ayı ihracatı 4 milyar 5 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşen Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış kaydetti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, aylık ihracatın 4 milyar doları aşmasının önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, “Üyelerimizin büyük fedakârlıklarla sürdürdüğü çalışmaların sonucu olarak ekim ayı itibarıyla aylık ihracat tutarımız 4 milyar doların üzerine çıktı. Tüm zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. 2025 sonu itibarıyla hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) ekim ayı ihracatını da değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, geçen yıl ile bu yıl arasındaki farklı dinamiklere dikkat çekerek, “Avrupa pazarındaki durgunluğa rağmen, yılın ilk 10 ayında ihracatımızı yüzde 11,6 artırarak 34 milyar dolara taşıdık ve yılı 41 milyar dolarla kapatma yolunda ilerliyoruz. Özellikle elektrikli ticari araçlar ve TOGG ile başlayan binek otomobil ihracatımızın artan payı, küresel dönüşüme hızla adapte olduğumuzu gösteriyor. Almanya, İspanya ve Avusturya gibi kilit AB pazarlarındaki güçlü büyüme, ticari araçlardaki yeni modellerin etkisini ortaya koyuyor. Yeni yılda içten yanmalı araçlardaki liderliğimizi sürdürürken, elektrikli ve hibrit araç ihracatının payını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yıllık karşılaştırmalı değerlendirmesinde, “Enerji maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen 202 farklı global pazara ihracat gerçekleştirdik. ABD ile gelişen ticari ilişkilerimiz sayesinde ekim ayında dolar bazında yüzde 0,6 artış yakaladık. Yeni yılda teknoloji ve sürdürülebilirliğe yatırım yaparak rekabetçiliğimizi güçlendirmek, mevcut pazarlarda hacmimizi büyütmek ve Türk tekstilinin küresel marka değerini artırmak önceliğimiz” diye konuştu.

“Zorlu hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen en güvenilir üreticiyiz”

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ekim ayında 70 milyon 101 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin 10 aylık ihracatı ise 735 milyon 492 bin dolar olarak kaydedildi. UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, ihracattaki yıllık farkı değerlendirerek, “Ekim’de elde ettiğimiz yüzde 10’luk artışta Hollanda, Fransa ve ABD pazarlarındaki çift haneli büyüme ile Türkiye’ye yönelen tedarik tercihlerinin etkisi büyük. Zorlu hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen Avrupa’nın en yakın güvenilir üreticisi konumumuzu koruyoruz. 2026 yılında bu stratejik pozisyonumuzu daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Meyve-sebze mamulleri ihracatı 27,5 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ekim ayında 27 milyon 524 bin dolar ihracat yaptı. 10 aylık ihracat ise 247 milyon 192 bin dolar olarak kaydedildi. UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu, yıllık karşılaştırmalı farkın nedenlerine ilişkin, “Bu dönemde en büyük pazarımız yüzde 21,4 payla yaklaşık 53 milyon dolarlık ihracatla Almanya oldu. Rusya Federasyonu, Irak, Hollanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, Belçika, Bulgaristan ve İtalya ilk 10 ihraç pazarımız arasında yer aldı. En çok ihracat yapılan ürün gruplarında sebze-meyve bitki parçaları konserveleri, dondurulmuş patates, gazlı içecekler ve dondurulmuş sebzeler öne çıktı. 2025 yılında da sektörümüzün ihracat potansiyelini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Siyah zeytin sektörün lokomotifi oldu”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), ekim ayında 16 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin Ocak–Ekim dönemindeki toplam ihracatı ise 159 milyon 496 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, yılın ilk 10 ayındaki tabloyu değerlendirerek, “Bu yılın ilk 10 ayında don olayları ve artan maliyetler gibi çetin iklimsel ve ekonomik koşullara rağmen, UYMSİB olarak 159 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. İhracatımızdaki yüzde 11,3’lük artışta siyah zeytin sektörümüz lokomotif oldu ve Almanya, Birleşik Krallık gibi kilit pazarlardaki varlığımızı güçlendirdi. Üreticimizle el ele vererek gösterdiğimiz bu direnç ve özveri, sektörümüzün ne kadar sağlam temellere oturduğunun kanıtı. Gelecek yıl, yüksek kaliteli ürün gruplarımızla Avrupa ve yeni pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırarak, ihracat hacmimizi artırma ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlama hedefiyle ilerleyeceğiz” dedi.